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以色列再轟加薩 10天逾300童亡 聯國：世界不能旁觀

編譯中心／綜合31日電
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身穿開齋節服裝的巴勒斯坦女孩，3月31日走過加薩走廊賈巴利亞的廢墟旁。（美聯社）
身穿開齋節服裝的巴勒斯坦女孩，3月31日走過加薩走廊賈巴利亞的廢墟旁。（美聯社）

聯合國兒童基金會（UNICEF）3月31日表示，以色列重啟對加薩（Gaza）的攻擊，據報已經在過去10天導致至少322名兒童身亡和609名兒童受傷。

央廣報導，聯合國兒童基金會在聲明中指出，這個數據包含在3月23日加薩南部納瑟醫院（Nasser Hospital）外科部門遭到攻擊時喪命或受傷的兒童。

聯合國兒童基金會表示，這些兒童大多數流離失所，並在臨時帳篷或受損的房屋中避難。

在結束與哈瑪斯（Hamas）近兩個月的停火後，以色列3月18日恢復對加薩的猛烈轟炸，隨後發動新的地面攻勢。

聯合國兒童基金會執行主任羅素（Catherine Russell）表示：「加薩的停火為加薩兒童提供了急需的生命線，並為邁向復興之路帶來了希望。」羅素說：「但兒童再次陷入致命暴力與困頓的循環之中。」

羅素補充說：「各方必須遵守國際人道法規定的保護兒童義務。」

聯合國兒童基金會表示，在經歷18個月的戰爭後，據報超過1.5萬名兒童喪命，超過3.4萬名兒童受傷，將近100萬名兒童流離失所，並且無法取得基本福利。

聯合國兒童基金會呼籲結束敵對狀態，也要求以色列終止對人道援助進入加薩的禁令，這項禁令從3月2日起實施。

聯合國兒童基金會說：「糧食、安全用水、避難所和醫療照護變得愈來愈稀缺。如果沒有這些必要物資，營養不良、疾病和其他可預防的狀況可能會激增，導致可預防的兒童死亡人數增加。」聲明補充說：「世界絕不能袖手旁觀，讓兒童繼續被殺害與遭受苦難」。

聯合國 加薩 以色列

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