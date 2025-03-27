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以色列逮捕巴勒斯坦導演 拘留1天釋放…臉瘀青、衣沾血跡

編譯中心／綜合26日電
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奧斯卡最佳紀錄片導演巴拉爾被以色列軍方拘留一天後獲釋。(美聯社)
奧斯卡最佳紀錄片導演巴拉爾被以色列軍方拘留一天後獲釋。(美聯社)

執導奧斯卡最佳紀錄片「你的國，我的家」(No Other Land)的巴勒斯坦導演巴拉爾(Hamdan Ballal)在約旦河西岸遭屯墾者攻擊，並遭控「投擲石塊」，24日被以色列軍隊逮捕，拘留一晚後，以色列警方25日將他釋放。

中央社引述法新社報導，在巴拉爾獲釋後，曾與巴拉爾共同製作奧斯卡獲獎紀錄片「你的國，我的家」的阿德拉(Basel Adra)在社群平台X上發布一張巴拉爾衣服上沾有血跡的照片。巴拉爾在法新社電視中說：「在我獲得奧斯卡後，我沒想到會遭遇這樣的攻擊。這是一場極為激烈的攻擊，目的是要置我於死地。」

巴拉爾於獲釋時臉上有瘀青、衣服沾有血跡，他表示自己被關押在一個陸軍基地，雙眼遭蒙住達24小時，在寒冷中度過整晚。

根據以色列軍方的說法，以色列人和巴勒斯坦人昨天在約旦河西岸以南的蘇斯亞村爆發衝突，三名巴勒斯坦人因「投擲石塊」而被捕。蘇斯亞村在馬薩費爾亞塔附近，且是「你的國，我的家」的拍攝地。

軍方聲明指出：「隨後爆發激烈的衝突，巴勒斯坦人和以色列人互相投擲石塊。」

以色列 巴勒斯坦 奧斯卡

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