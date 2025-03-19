我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

氣候退款太爽 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

再襲加薩內唐亞胡稱「只是開端」聯國：停火進展付之一炬

中央社／加薩市/耶路撒冷18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以哈第一階段停火協議已經過期，由於兩方在該如何步入新一階段、進而終止戰爭這方面意見相左，導致協商工作陷入僵局。(路透)
以哈第一階段停火協議已經過期，由於兩方在該如何步入新一階段、進而終止戰爭這方面意見相左，導致協商工作陷入僵局。(路透)

以色列總理內唐亞胡18日警告，在巴勒斯坦飛地加薩徹夜發動的大規模襲擊行動「只是開端」，且未來與武裝組織「哈瑪斯」的協商「只會在砲火之下進行」。

中央社引述法新社報導，根據由哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部門提供的數據，以色列這場自1月休戰協議生效以來最大規模的襲擊行動，已導致400多人喪生。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）18日晚間在錄影聲明中表示，「過去24小時，哈瑪斯已感受到我軍的實力，而我想向各位、向他們保證，這只是開端」。

以哈第一階段停火協議已經過期，由於兩方在該如何步入新一階段、進而終止戰爭這方面意見相左，導致協商工作陷入僵局。

內唐亞胡在聲明中說，「從現在起，協商只會在砲火下進行」，他還說：「軍事壓力是讓更多人質獲釋的必要之舉。」

路透社報導，以色列表示，哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列擄走約250名民眾，目前仍握有59名人質。哈瑪斯指控以色列最新襲擊行動危及永久停戰協議的斡旋工作，但並未揚言發動報復。

目擊者表示，以色列戰車是自邊界另一側發射砲彈。巴勒斯坦衛生當局表示有408人喪生，單日死亡人數達加薩戰爭爆發以來最高之林。

加薩市一名有著5個子女的65歲母親說，「這一晚宛如煉獄，感覺與戰爭爆發的頭幾日相差無幾」。

聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹（Tom Fletcher）表示，以色列這波襲擊下，停火期間做出的「少量進展」已付之一炬。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

下一則

美俄通話兜不攏？普亭稱要求停止援烏 川普：根本沒說過

延伸閱讀

埃及譴責以色列空襲加薩 公然違反停火協議

埃及譴責以色列空襲加薩 公然違反停火協議
以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚

以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚
以色列空襲加薩逾320死 分析家：恐導致全面戰爭

以色列空襲加薩逾320死 分析家：恐導致全面戰爭
以色列推翻停火協議 大規模空襲加薩 至少造成310亡

以色列推翻停火協議 大規模空襲加薩 至少造成310亡

熱門新聞

俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
哈利王子驚爆吸毒又說謊，恐被驅逐出境。(路透)

哈利王子「吸毒又說謊」 美國簽證恐不保

2025-03-17 22:30

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查