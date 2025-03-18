以色列推翻停火協議 大規模空襲加薩 至少造成310亡

以軍18日對加薩走廊的哈瑪斯目標進行大規模空襲，已造成至少232人死亡。（歐新社）

以色列 與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 的停火協議破局，以軍18日對加薩 走廊的哈瑪斯目標進行「大規模攻擊」，是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一，目前已造成至少310人死亡。

以色列國防軍（IDF）證實，接到總理內唐亞胡和國防部長卡茲（Israel Katz）的指示，要求在哈瑪斯拒絕釋放以色列人質的情況下，對哈瑪斯採取強力行動，開始在加薩走廊進行大規模攻擊。

加薩衛生部門官員表示，以軍今天對加薩走廊中部城市迪爾巴拉、北部加薩市、南部大城甘尤尼斯和拉法市（Rafah）等多地進行連續轟炸，造成至少310人死亡，其中多為婦女和兒童。

以色列總理內唐亞胡辦公室發聲明指出，他下令攻擊是因為延長停火談判沒有進展，稱哈瑪斯「多次拒絕交還我方人質，也拒絕執行美國總統特使威科夫和其他協調仲介國提出的方案」，因此下令以軍「對哈瑪斯恐怖組織採取強烈回擊」。

有以色列官員向法新社表示，此次軍事行動沒有具體期限，預計持續到必要的時間為止，並且不局限於空襲。

路透報導，以軍已襲擊數十個哈瑪斯目標，是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一，以色列地面部隊恐將恢復戰鬥行動。

報導指出，一名哈瑪斯高階官員指控以色列單方面破壞今年1月19日生效的停火協議，稱此舉將使得以色列人質面臨未知命運。以色列官方認為加薩尚有20多名仍存活人質，包括一名泰國人和一名尼泊爾人。

白宮發言人表示，以軍在進行空襲前有事先諮詢過川普政府，稱以軍鎖定哈瑪斯指揮高層和旗下設施進行攻擊。