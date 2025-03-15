傳美、以色列接觸東非3國想安置加薩巴人 蘇丹已拒絕

一名巴勒斯坦男子13日在南部城市拉法經過遭以軍襲擊摧毀的房屋。（路透）

美聯社14日引述美國與以色列官員消息報導，已接觸蘇丹、索馬利亞與索馬利蘭三個東非國家的政府，商討將加薩 走廊的巴勒斯坦 居民安置於這些國家的計畫，顯示美國總統川普 已決心要實施他上月提出的加薩戰後改造計畫。儘管美方表示這些討論是由以色列主導，但蘇丹官員強烈反對，索馬利亞與索馬利蘭官員則表示對此事完全不知情。

美聯社指出，由於這三個地方都貧窮，且有些地方飽受暴力事件摧殘，美方提出的安置計畫與川普所說的「將巴勒斯坦人安置在美麗的地方」相矛盾，與川普所構想的「中東蔚藍海岸」的形象相去甚遠。美以提出的方案在當地和國際間引發廣泛質疑。

川普的加薩改造計畫曾引起巨大爭議，包括將超過200萬加薩的巴勒斯坦人永久遷移至他處，並由美國接管該地區進行重建，將其發展為類似度假區的房地產項目。然而，該計畫遭到巴勒斯坦人和阿拉伯國家的一致譴責，並且人權團體警告，強迫遷移可能涉及戰爭罪。

川普正式提出這個概念後，以色列總理內唐亞胡就盛讚是「大膽願景」。

此外，阿拉伯國家領袖已同意埃及所提、耗資530億美元的加薩重建計畫，致力於避免巴勒斯坦人被迫遷移，並強調在當地重建加薩。儘管如此，白宮表示川普仍堅持自己的願景，並且繼續與有關國家進行外交接觸，提供各種誘因以推動該計畫。

此事件凸顯了加薩問題的複雜性，無論是巴勒斯坦人還是國際社會，對於美國提出的安置方案持強烈反對立場，並將繼續對川普的計畫進行關注與爭議。

過去17個月，以軍攻擊加薩造成數以萬計的人喪命。川普表示，住在當地的巴勒斯坦人應永久遷移至他處，後來提議由美國接管重建這塊滿目瘡痍的地區。

報導稱，以色列與美國向上述三國提出財政、外交、安全等各方面的誘因。川普第一任期內，為以色列與四個阿拉伯國家達成互惠的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）時，也是採取類似作法。