挺巴男赤腳爬上英國大笨鐘 僵持逾16小時被捕

一名男子爬上倫敦大笨鐘的伊莉沙白塔，揮舞巴勒斯坦旗幟。(路透)

英國警方表示，帶著巴勒斯坦 旗幟爬上英國國會歷史悠久的「大笨鐘」(Big Ben)鐘樓的男子已經遭到逮捕。警方表示，這名全身穿著黑色服裝的男子光著雙腳，非常危險地攀越在鐘樓側邊超過16小時，消防隊員則設法與男子對話。

「大笨鐘」是聞名世界的鐘樓，男子與警方對峙時群眾聚集在國會廣場(Parliament Square)觀看事件發展，西敏橋(Westminster Bridge)雙向道路則暫時封閉。

警方表示，大批群眾聚集在下方的國會廣場觀看事態發展，而西敏寺橋也因這起事件雙向封閉。

倫敦都會警察局(Metropolitan Police)9日發表聲明表示，最早是在當地時間8日早上7時30分左右接獲民眾報案說有人爬上鐘樓，不過男子經過與警方對峙之後已經被捕。

聲明中說，所有封閉道路均已恢復通車。

另外，川普 總統位於蘇格蘭西部海岸登拜里(Turnberry)的高爾夫球度假村則遭支持巴勒斯坦的抗議人士破壞。有線電視新聞網(CNN)報導，抗議人士說，這次行動是為了表達對川普「接收」(take over)加薩 走廊(Gaza Strip)的反為。

度假村草坪被噴漆寫上「加薩是非賣品」(GAZA IS NOT 4 SALE)，號召這次抗議行動的倡議團體「巴勒斯坦行動」(Palestine Action)表示，度假村裡其他地點，包括曾經做為英國公開賽(Open Championship)比賽地點的高爾夫球場，也被抗議人士挖洞。

總部位於英國的「巴勒斯坦行動」說，美國政府打算接管加薩走廊，企圖破壞加薩並實施種族清洗，這波行動是為了表達對美國的抗議。