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男子持巴勒斯坦旗攀倫敦大笨鐘示威 僵持16小時落幕

中央社／倫敦9日即時報導
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一名手持巴勒斯坦旗幟的男子攀上倫敦地標大笨鐘（Big Ben）。（路透）
一名手持巴勒斯坦旗幟的男子攀上倫敦地標大笨鐘（Big Ben）。（路透）

一名男子手持巴勒斯坦旗幟爬上英國倫敦著名地標「大笨鐘」所在的塔樓「伊麗莎白塔」（Elizabeth Tower），在上頭逗留16小時之後重返地面，隨後被警方逮捕。

這名攀上大笨鐘（Big Ben）的男子揮舞著巴勒斯坦旗幟，高喊「解放巴勒斯坦」（free Palestine）。

路透社引述天空新聞網（Sky News）報導指出，緊急救援人員登上消防車雲梯，與這名男子進行談判，隨後在消防人員陪同下返回地面。他之前告訴談判人員，他「會按照自己的意願下去」。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）發言人先前表示，他們是在8日格林威治時間7時24分接獲報案，說有人攀上伊麗莎白塔。

這名男子光著腳，幾乎整天都待在離地好幾公尺的高空，有影片顯示他的腳似乎正在流血。

警局發言人說，在倫敦消防局（London Fire Brigade）和倫敦救護車局（London Ambulance Service）協助下，在場員警努力讓這起事件安全落幕，同時將性命威脅降至最低。

天空新聞報導，為因應這起事件，警方昨天封鎖了西敏橋（Westminster Bridge）等的周邊地區，英國國會大廈（Houses of Parliament）也取消了觀光導覽活動。

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