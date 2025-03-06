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無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放其餘以色列人質

編譯羅方妤／即時報導
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以色列已故人質艾加拉特的家屬3日在以色列南部尼爾奧茲集體農場為他舉行葬禮。（歐新社）
以色列已故人質艾加拉特的家屬3日在以色列南部尼爾奧茲集體農場為他舉行葬禮。（歐新社）

美國總統川普5日透過社群媒體向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發出最後通牒，要求他們立刻釋放所有人質，否則將面臨慘痛代價。美聯社報導，哈瑪斯無視川普最後通牒，6日重申只有加薩實現永久停火才會釋放剩下的以色列人質。

哈瑪斯指控，川普和以色列總理內唐亞胡試圖退出他們在1月達成的停火協議。協議呼籲進行第二階段停火談判，重點是釋放更多巴勒斯坦囚犯、實施永久停火和以色列撤出加薩，換取釋放以色列人質。

哈瑪斯發言人卡努瓦（Abdel-Latif al-Qanoua）表示，「釋放以色列人質的最佳途徑」是談判第二階段停火協議。談判原定2月稍早開始，雙方目前只進行有限的預備性會談。

美國總統川普5日和八名獲釋人質會面後，向哈瑪斯發出最後通牒。路透當天也引述消息人士報導，川普政府一直和哈瑪斯進行秘密會談尋求釋放仍被關押的美國人質，稱此舉違反美國長期不與恐怖組織談判的慣例。白宮隨後證實此事，表示有權直接與哈瑪斯進行談判。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」發文表示：「現在就釋放所有人質，不要拖延，並立刻歸還你們謀殺的人遺體，否則你們就完了。只有病態且扭曲的人才會保留遺體，而你們就是如此病態且扭曲。」

第一階段加薩停火協議已於1日到期。在為期42天的第一階段停火協議期間，哈瑪斯釋放25名以色列人質及歸還八具人質遺體，換取近2000名巴勒斯坦囚犯獲釋。據信被挾持在加薩的人質尚有24人倖存。

哈瑪斯 川普 以色列

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