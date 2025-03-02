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與哈瑪斯延長停火談不攏 以色列襲加薩釀4死6傷

中央社加薩市2日綜合外電報導
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加薩走廊南部汗尤尼斯市。(歐新社)
加薩走廊南部汗尤尼斯市。(歐新社)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對延長加薩走廊停火的看法有分歧後，加薩民防單位通報，南部今天遭以國部隊砲擊及戰車開火，加薩衛生部則回報，以軍攻擊加薩多地釀4死6傷。

加薩民防單位發布聲明說：「以色列部隊砲擊、戰車開火，攻擊加薩走廊（Gaza Strip）南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）以東的阿巴桑卡比拉鎮（Abasan al-Kabira）邊境地區。」

法新社聯繫以色列軍方要求評論時，以軍回覆正在調查此事。

另一方面，以國軍方今天指出，加薩走廊北部有數名嫌犯在以色列國防軍（IDF）部隊附近設了「爆炸裝置」，因此遭到以國軍機空襲。

加薩衛生部隨後透過聲明表示，以色列攻擊加薩走廊不同區域後，今天上午起，有4名死者及6位傷者被送到醫院。

2023年10月7日，統治加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）派出武裝分子滲入以色列，在街頭、家中和沙漠音樂節殺害平民，並攻擊軍事基地的部隊，還將許多人質擄回加薩，以軍隨即開始轟炸並包圍加薩。

今年1月達成的加薩走廊停火協議，第1階段已於昨天到期。在第1階段期間，哈瑪斯釋放33名以色列人質和5位泰國人質，換取以方釋放境內約2000名巴勒斯坦囚犯與被關押者。

以色列今天稍早宣布，停火協議第1階段到期後，因哈瑪斯拒絕美國支持的第1階段延長方案，以方已中止任何人道援助物資進入加薩走廊。

哈瑪斯則回應，以色列得為其餘人質的命運「負起責任」。

加薩 以色列 哈瑪斯

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