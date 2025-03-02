與哈瑪斯延長停火談不攏 以色列襲加薩釀4死6傷

加薩走廊南部汗尤尼斯市。(歐新社)

以色列 與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 對延長加薩 走廊停火的看法有分歧後，加薩民防單位通報，南部今天遭以國部隊砲擊及戰車開火，加薩衛生部則回報，以軍攻擊加薩多地釀4死6傷。

加薩民防單位發布聲明說：「以色列部隊砲擊、戰車開火，攻擊加薩走廊（Gaza Strip）南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）以東的阿巴桑卡比拉鎮（Abasan al-Kabira）邊境地區。」

法新社聯繫以色列軍方要求評論時，以軍回覆正在調查此事。

另一方面，以國軍方今天指出，加薩走廊北部有數名嫌犯在以色列國防軍（IDF）部隊附近設了「爆炸裝置」，因此遭到以國軍機空襲。

加薩衛生部隨後透過聲明表示，以色列攻擊加薩走廊不同區域後，今天上午起，有4名死者及6位傷者被送到醫院。

2023年10月7日，統治加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）派出武裝分子滲入以色列，在街頭、家中和沙漠音樂節殺害平民，並攻擊軍事基地的部隊，還將許多人質擄回加薩，以軍隨即開始轟炸並包圍加薩。

今年1月達成的加薩走廊停火協議，第1階段已於昨天到期。在第1階段期間，哈瑪斯釋放33名以色列人質和5位泰國人質，換取以方釋放境內約2000名巴勒斯坦囚犯與被關押者。

以色列今天稍早宣布，停火協議第1階段到期後，因哈瑪斯拒絕美國支持的第1階段延長方案，以方已中止任何人道援助物資進入加薩走廊。

哈瑪斯則回應，以色列得為其餘人質的命運「負起責任」。