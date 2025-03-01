涉終戰與加薩重建 以哈第2階段停火談判前景難料

有關各方28日在埃及首都開羅重啟談判，商討以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」第二階段停火事宜，調解人員希望能讓加薩走廊的以哈戰爭落幕。圖為位於加薩走廊北部的賈巴利亞難民營廢墟。 （路透）

相關各方2月28日在埃及開羅重啟談判，商討以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 第二階段停火；美國總統川普2月27日說，有關加薩 的會談持續進行，這樣很好。

以哈第一階段停火協議歷數月艱辛談判才達成。居間的埃及2月27日表示，以色列、卡達和美國代表團已抵開羅，準備就第二階段展開密集會談，美方也派代表參與談判。以哈第一階段停火預定3月1日晚間到期，哈瑪斯2月27日按協議移交四名以色列人質遺體，交換以方釋放數百名巴勒斯坦囚犯，以色列總理內唐亞胡隨後派代表赴開羅。

第一階段1月19日生效，過去幾周哈瑪斯共分批釋放25名倖存的以色列和雙重國籍人質，並歸還八具人質遺體。以方則釋放約1900名巴囚。

紐約時報2月27日報導，以色列政府官員未提供赴開羅的代表團詳情，達成第二階段協議則必須處理比釋放人質和巴囚更加棘手的問題，例如以哈終戰與重建加薩。尚不清楚以色列代表團是否會採拖延戰術或擁有其政府認真授權，以彌補以哈間的鴻溝。在達成全面停火的條款上，雙方目前仍幾無進展。

以色列外長薩爾當天在記者會上表示，以方更傾向於在保持現有軍事部署的情況下，延長停火協議第一階段，而非按協議約定進入第二階段，即以軍全面撤離加薩地帶；只要哈瑪斯釋放更多被扣押人員，以方願意延長當前階段。

以色列時報當天也引述以色列官員消息稱，以軍「絕不會」撤離加薩地帶和埃及之間的「費城走廊」，以避免哈瑪斯通過該通道走私武器並重新武裝。

加薩前途美、英領導人不同調。川普2月27日在與英相施凱爾的共同記者會被問到第二階段的前景時說，「我們會看看將發生什麼，沒人真的知道，但我們拭目以待」。訪美的施凱爾則當川普面表明支持以巴兩國方案，該方案是約旦河西岸及加薩持久和平的終極與唯一方法。