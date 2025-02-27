加薩停火第1階段邁入尾聲 哈瑪斯促啟動第2階段談判

數百巴勒斯坦人獲釋，哈瑪斯要求以色列啟動加薩走廊下一階段停火談判工作。(新華社)

巴勒斯坦 伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天歸還4具人質遺體，以換取數百巴勒斯坦人獲釋，哈瑪斯並要求以色列 啟動加薩 走廊下一階段停火談判工作。

法新社報導，雙方達成的脆弱休戰協議1月19日生效，加薩戰火大體上得以暫歇。夜間進行的交換行動是第一階段停火期間的最後一次。

哈瑪斯（Hamas）於第一階段停火期間釋放25名生還人質，並歸還8具人質遺體。部分人質具雙重國籍。

以色列則分批釋放共約1,900名巴勒斯坦人作為交換。

倡議團體「巴勒斯坦囚犯協會」（Palestinian Prisoners Club）指出，以色列今天釋放596人，以交換哈瑪斯歸還4具遺體。

該團體指出，以色列還得再釋放46人，「全都是加薩走廊的婦女或未成年人」，交換行動才算完成。

法新社記者在加薩和約旦河西岸（West Bank）看到，今天清晨有數百人獲釋。埃及官方媒體開羅新聞（Al-Qahera News）報導，遭以色列當局標註須予以驅逐的其中97人，已經抵達加薩走廊最南端拉法（Rafah）邊界關卡埃及一側。

以永久結束這場戰爭為目標的停火協議第二階段，談判工作尚未展開。