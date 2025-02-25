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23年首見 以色列戰車開進約旦河西岸「危險局勢升溫」

編譯中心／綜合24日電
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一輛以色列軍車24日在以色列占領的約旦河西岸Jenin街道上出現。（路透）
一輛以色列軍車24日在以色列占領的約旦河西岸Jenin街道上出現。（路透）

以色列戰車23日開進約旦河西岸地區，此為2002年以來首次。以色列國防部長表示，他們的軍隊將在部分地區駐紮一年，且不允許數萬名已逃離的巴勒斯坦人返回。巴勒斯坦當局稱，此舉令「危險局勢升溫」，並呼籲國際社會介入並阻止以色列的「非法侵略」。

約4萬名巴勒斯坦居民被迫撤離，目前居住在臨時庇護所中。哲寧市長賈拉爾（Mohammad Jarrar）指出，以軍摧毀大量住宅建築及基礎設施。據CNN報導，以軍還在哲寧（Jenin）拆除了十多棟公寓樓。美聯社則提到，這次行動導致了西岸最大規模的平民流離失所。

此次戰車部署讓人聯想到2002年的「防禦盾牌行動」（Operation Defensive Shield）。根據1990年代簽署的「奧斯陸協議」，哲寧名義上由巴勒斯坦自治政府管理，但實際上仍處於以色列軍事控制之下。隨著加薩停火協議進入脆弱階段，區域局勢可能進一步惡化。

巴勒斯坦外交部譴責以色列此舉為「危險升級」，呼籲國際社會干預。CNN報導指出，巴方認為以色列的行動是試圖鞏固對西岸的控制。美聯社則提到，美國白宮支持以色列延遲釋放巴勒斯坦囚犯的決定，稱此舉是對哈瑪斯「侮辱性人質移交」的適當回應。

這次行動距離加薩停火協議生效僅兩天，顯示以色列將軍事焦點轉向西岸北部。CNN報導指出，以軍此舉被視為試圖徹底摧毀該地區的武裝勢力。

另外，哈瑪斯指責以色列暫停釋放囚犯、危及加薩停火協議後，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）23日表示，準備重新對哈瑪斯開戰。

中央社引述法新社報導，第一階段停火讓加薩超過15個月的毀滅性戰爭大致上停歇之後，將於3月初到期，但雙方尚未就後續階段的停火細節達成共識。

以色列22日暫停釋放數百名巴勒斯坦囚犯後，內唐亞胡23日在軍事儀式上發表談話，誓言透過談判「或其他方式」實現戰爭目標。他說：「我們準備隨時恢復激烈的戰鬥。」

以色列 巴勒斯坦 加薩

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