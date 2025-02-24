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以色列人質遭囚逾500天 獲釋後與未婚妻相擁而泣

中央社耶路撒冷24日綜合外電報導
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遭哈瑪斯（Hamas）劫持關押超過500天的柯恩（Eliya Cohen）的未婚妻阿布德（Ziv Abud）。圖為2024年4月7日，阿布德在接受媒體採訪時展示印有柯恩的衣服。路透
遭哈瑪斯（Hamas）劫持關押超過500天的柯恩（Eliya Cohen）的未婚妻阿布德（Ziv Abud）。圖為2024年4月7日，阿布德在接受媒體採訪時展示印有柯恩的衣服。路透

2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列南境之際，以國男子柯恩遭挾為人質並與未婚妻失散。柯恩被囚逾500天後於本月22日獲釋，也得知未婚妻生還，兩人團聚的場面令人動容。

英國「衛報」（Guardian）報導，遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）劫持關押超過500天的柯恩（Eliya Cohen）曾經以為，他的未婚妻阿布德（Ziv Abud）早已不在人世。

兩人最後一次見面，是在參加「諾瓦音樂節」（Nova Music Festival）之後，與親友一同進入避難所，以躲避哈瑪斯的突襲。

當時避難所內的27人中，有16人遭哈瑪斯殺害、4人遭挾為人質，其他人後來被以色列軍隊救出，其中包括阿布德。

阿布德被壓在親人遺體下長達6小時，獲救後她發現柯恩已不見蹤影。

阿布德去年告訴「衛報」，哈瑪斯向他們藏身的避難所投擲了9枚手榴彈，她先是聽到柯恩大叫，說自己受傷了，大約2分鐘後柯恩就被人拖走。

以色列國防軍（IDF）拍攝的1段影片顯示，獲釋的柯恩與阿布德再次團聚時，兩人忍不住相擁而泣。

在柯恩被劫持前，阿布德發現他已經買好訂婚戒指，計劃向她求婚。

據報導，柯恩被囚禁的多數時間都被關押在加薩走廊的1個隧道裡。和他關在一起的還有李威（Or Levy）、沙拉比（Eli Sharabi）以及奧赫爾（Alon Ohel）；目前奧赫爾尚未獲釋。

以國男子柯恩（Eliya Cohen）被囚逾500天後於本月22日獲釋。路透
以國男子柯恩（Eliya Cohen）被囚逾500天後於本月22日獲釋。路透

哈瑪斯 以色列 加薩

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