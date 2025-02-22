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「令人憎惡」…歸還人質遺體前示眾 以色列怒轟哈瑪斯怪物

編譯中心／綜合21日電
哈馬斯20日將4具以色列人質的遺體歸還，轉交給紅十字會。（美聯社）
哈馬斯20日將4具以色列人質的遺體歸還，轉交給紅十字會。（美聯社）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯20日將4名人質遺體歸還以色列，數千名以色列民眾隨後集會默哀悼念死者。以色列總理內唐亞胡譴責哈瑪斯舉行公開移交儀式，怒批哈瑪斯是「怪物」。不過，在以色列確認哈瑪斯歸還的遺體中，有1具並非人質後，內唐亞胡控告哈瑪斯違反協議，稱其將為此付出代價。

中央社引述法新社報導，這4名人質包括畢巴斯（Shiri Bibas）和她的2名幼子。對許多以色列人來說，他們成為2023年10月7日被哈瑪斯綁架以來遭受磨難的人質象徵。

在為期6周的脆弱加薩走廊停火協議下，這是哈瑪斯首次移交遺體，與之前多次釋放活的人質情景形成鮮明對比。以色列群眾聚集在被稱為「人質廣場」（Hostages Square）的特拉維夫廣場，聲援罹難人質的家屬。

聯合國也抨擊哈瑪斯舉行這種儀式「令人憎惡和殘忍」。紅十字國際委員會（ICRC）要求「以不公開的方式進行」移交遺體，給予罹難者與家屬最大尊重。

巴勒斯坦武裝分子21日在加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）一處曾是墓地的地方舉行移交人質遺體儀式。

哈瑪斯和其他巴勒斯坦武裝團體成員在台上展示4具黑色靈柩，每具都有死者的照片，除了畢巴斯和她2名幼子克菲爾（Kfir Bibas）和艾利爾（Ariel Bibas）的照片，還有第4名人質利夫希茨（Oded Lifshitz）的照片。附近的飛彈模型上寫著：「他們被美國炸彈炸死。」

哈瑪斯稱畢巴斯一家是在以哈戰爭初期命喪以軍空襲，但以色列從未證實這種說法。

路透報導，在4具人質遺體中，已確認2具遺體為嬰兒克菲爾（Kfir Bibas）和他4歲的哥哥艾利爾（Ariel Bibas），第3具遺體本應是他們的母親畢巴斯，卻是身分不明的女性。

內唐亞胡透過電視轉播發表聲明說：「我們將下定決心採取行動，所有人質無論生死都一併帶回家，並且保證哈瑪斯將因為違反協議這個殘忍又邪惡的行徑，付上最大程度的代價。」

內唐亞胡之後在影片中表示「我們都對哈瑪斯怪物感到憤怒」，並再度誓言消滅這個武裝組織。

以色列表示，與哈瑪斯的說法不同，該組織根據停火協議歸還的一具遺體並不是2023年...
以色列表示，與哈瑪斯的說法不同，該組織根據停火協議歸還的一具遺體並不是2023年10月被扣為人質的一位年輕母親Shiri Bibas（圖中）。（美聯社）

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

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