以色列無視撤軍期限 仍駐守黎巴嫩南部5戰略點

一名男子手持真主黨已故領袖納斯拉勒的肖像，走在黎巴嫩南部村莊Kfar Kila受損的建築物附近。(路透)

根據以色列 與黎巴嫩 真主黨去年達成的停火協議，以軍應於18日從黎國南部全面撤軍，然而以色列17日宣布繼續在5個戰略哨所駐軍，強調最終仍會將控制權全數轉移黎巴嫩武裝部隊。

中央社引述法新社報導，以色列與伊朗支持的黎巴嫩政軍組織真主黨，在交戰一年多後達成脆弱的停火協議，協議自去年11月27日生效。雙方衝突包括長達兩個月的全面戰爭，期間以色列曾展開地面攻擊。

以色列在撤軍期限前數個小時宣布，仍保留駐紮在靠近邊界「五個戰略據點」的軍隊。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）18日證實這項部署，並誓言對真主黨任何「違規行為」採取行動。

一名黎巴嫩安全消息人士表示，「以色列軍隊已從所有邊境村莊撤離，僅保留五個據點」。黎巴嫩軍隊隨後宣布，已進駐以軍撤出的南部邊境村莊和地區。

根據華府和巴黎當局促成的停火協議， 以色列須在60天內自黎巴嫩撤軍，這一期限後來延長至2月18日；與此同時，黎巴嫩軍隊將與聯合國維和部隊一同部署。

真主黨則應撤退至利塔尼河以北，該地距離與以色列接壤邊界約30公里，以及拆除南部剩餘的軍事基礎設施。

另外，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯稍早宣布，22日釋放六名遭到扣押在加薩 走廊的生還人質之前，20日將會先歸還四具人質遺體；以色列總理尼坦雅胡辦公室發聲明證實，以色列和哈瑪斯在埃及首都開羅進行間接談判期間達成此共識。

20日的行動將是自從戰爭爆發以來，哈瑪斯首度歸還人質遺體。

停火協議第一階段將於3月1日到期，內容涵蓋永久性結束戰爭的第二階段停火的談判工作尚未展開。

以哈戰爭開戰至今500天，以色列人質還有70多人被囚，加薩百姓罹難接近5萬人。第二階段停火協議能否順利在兩周後展開？哈瑪斯讓步，表示一旦真正停戰，願意將加薩統治權交給約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府；但有美國撐腰的以色列擺高姿態不接受，一心配合川普的「美軍接管加薩」提案。

阿拉伯世界幾乎沒有國家贊成川普這項毫無法源、等同侵略的提議，21日將召開峰會討論；但停火談判一旦到期，加薩戰火很可能再起。

最近有些加薩難民們終於暫時回到殘破家園，但沒水沒電，難以生活，加薩居民巴拉什表示，「以色列軍隊與美國武器已經徹底毀滅我們的家園」「500天的戰爭，沒有氣息、沒有生命，到處都是毀滅」。

難民們沒收到應該送進加薩的臨時帳篷，連手機都無法充電，眼前只剩瓦礫堆，和埋在廢墟中不知多少的親友遺體。保守估計，加薩百姓超過4萬8000人罹難，超過11萬人輕重傷。