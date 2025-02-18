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以國「加薩2035」計畫曝光 高度呼應川普提案 疑去年競選就看過

編譯中心／綜合17日電
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以色列總理辦公室提出「加薩2035」的重建藍圖，引發國際批評。（取材自以色列總理辦公室）
以色列總理辦公室提出「加薩2035」的重建藍圖，引發國際批評。（取材自以色列總理辦公室）

美國總統川普先前提議美國「接管」加薩走廊來開發當地經濟，並將200多萬巴勒斯坦人遷出當地，還提到埃及或約旦是可能的安置地點，這番言論引發世界各國強烈反彈；事實上，以色列總理內唐亞胡2023年就收到過一份「加薩2035」計畫（Gaza 2035），透過三個階段將加薩打造成自由貿易區，其中包含人工智慧（AI）模擬生成的加薩藍圖，外媒爆川普提議的「加薩蔚藍海岸」提案「高度呼應」以色列10年計畫。

隨著川普近日的震撼發言，內唐亞胡辦公室的「加薩2035」再度受到關注。

太陽報報導，「加薩2035」由一群親近內唐亞胡的以色列商人起草，計畫透過三階段將加薩打造成自治自由貿易區。

計畫利用AI模擬加薩開發後的景象，可見地區宛如變成烏托邦，高樓大廈林立，還有長達132英里（約212公里）的鐵路，可直達沙烏地阿拉伯的智慧城市「未來城」（NEOM）。屆時將讓加薩直接連結其他國家，並推出多項高科技計畫，包含打造海上石油鑽井平台和太陽能場。

有媒體指出，這項計畫與川普的「加薩蔚藍海岸」不謀而合，有人認為川普可能在去年競選期間就看過這份報告。

據一名沙烏地外交消息人士說法，一場「討論阿拉伯國家針對川普在加薩走廊計畫有哪些替代方案」的「小型阿拉伯峰會，已由20日延期至21日」。這名人士還透露，與會者將包括沙烏地在內的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）所有六個成員國，加上埃及和約旦共八國的領導人。

內唐亞胡前戰略師史卓勒告訴太陽報，「川普不會一夜之間想出這個計畫，應該透過某些方式，很可能來自以色列」。太陽報描述，內唐亞胡數月來避免對加薩的未來發表評論，但是幕後一直在策畫加薩以後的願景；據了解，他的意見影響了川普的聲明。

川普曾提議加薩戰後將由以色列移交給美國，當地巴勒斯坦居民則應被安置至鄰國，以建立「更安全、更美麗」的社區；這個構想遭國際社會的強烈譴責，特別是來自阿拉伯國家及包括英國在內的美國盟友。批評者認為，相關計畫將迫使加薩居民不得不從此離開家園，而非幫助其重返正常生活，違背國際法及人道原則。

加薩 川普 以色列

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