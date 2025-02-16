我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果、Meta都參戰人形機器人 特斯拉股價恐波折

英國準備派兵保衛烏克蘭 施凱爾：這關乎歐洲存亡

真主黨領袖：以色列必須在2月18日前全面撤離黎巴嫩

中央社／貝魯特16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
真主黨（Hezbollah）的支持者15日在黎巴嫩的拉菲克·哈里裡國際機場( Rafic Hariri International Airport)入口處舉行抗議活動，高喊口號，手持真主黨旗幟和真主黨已故領導人哈桑·納斯魯拉(Hassan Nasrallah)的照片。(歐新社)
真主黨（Hezbollah）的支持者15日在黎巴嫩的拉菲克·哈里裡國際機場( Rafic Hariri International Airport)入口處舉行抗議活動，高喊口號，手持真主黨旗幟和真主黨已故領導人哈桑·納斯魯拉(Hassan Nasrallah)的照片。(歐新社)

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）領袖16日表示，以色列軍隊必須在2月18日最後期限前全面撤離黎巴嫩領土，並說以色列「沒有藉口」，繼續在黎南任何哨站駐軍。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在耶路撒冷發表講話，呼籲黎巴嫩解除真主黨的武裝。

路透社報導，根據美方去年11月斡旋的停戰協議，以軍有60天時間從黎南撤軍。10月初以來，以軍一直在黎南對伊朗支持的真主黨發動地面攻勢。

消息人士上週告訴路透社，這個期限後來延長至2月18日，但以軍要求在黎南5個哨站保留部隊。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）在預錄的電視演講中表示：「以色列必須在2月18日完全撤軍，沒有任何藉口，沒有5個哨站或其他細節…這就是協議。」

卡西姆表示，2月18日之後，以色列在黎巴嫩領土上的任何駐軍，都將被視為占領軍。

卡西姆說：「大家都知道占領軍會被如何處理。」但他並未明言威脅真主黨會再度攻打以色列。

以色列公共廣播公司12日表示，美國已授權以軍在黎南「長期」駐紮。

在卡西姆講話期間，以色列至少對黎巴嫩東部貝卡谷地（Bekaa Valley）發動了3輪空襲。

以色列 黎巴嫩 真主黨

上一則

英前首相梅傑：美國「孤立政策」使全球民主陷入險境

下一則

強化晶片管制、擴大投資…美欲保AI優勢 歐來勢洶洶

延伸閱讀

內唐亞胡讚川普加薩願景大膽 魯比歐稱需勇氣遠見

內唐亞胡讚川普加薩願景大膽 魯比歐稱需勇氣遠見
被囚期間女兒誕生 以色列人質獲釋終得知么女名字

被囚期間女兒誕生 以色列人質獲釋終得知么女名字
第6度換囚 3名以色列人質獲釋投入家人妻子懷抱

第6度換囚 3名以色列人質獲釋投入家人妻子懷抱
以色列發通牒 哈瑪斯再不放人質就開戰 周六為大限

以色列發通牒 哈瑪斯再不放人質就開戰 周六為大限

熱門新聞

三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌