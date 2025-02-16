真主黨領袖：以色列必須在2月18日前全面撤離黎巴嫩

真主黨（Hezbollah）的支持者15日在黎巴嫩的拉菲克·哈里裡國際機場( Rafic Hariri International Airport)入口處舉行抗議活動，高喊口號，手持真主黨旗幟和真主黨已故領導人哈桑·納斯魯拉(Hassan Nasrallah)的照片。(歐新社)

黎巴嫩 武裝組織真主黨 （Hezbollah）領袖16日表示，以色列 軍隊必須在2月18日最後期限前全面撤離黎巴嫩領土，並說以色列「沒有藉口」，繼續在黎南任何哨站駐軍。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在耶路撒冷發表講話，呼籲黎巴嫩解除真主黨的武裝。

路透社報導，根據美方去年11月斡旋的停戰協議，以軍有60天時間從黎南撤軍。10月初以來，以軍一直在黎南對伊朗支持的真主黨發動地面攻勢。

消息人士上週告訴路透社，這個期限後來延長至2月18日，但以軍要求在黎南5個哨站保留部隊。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）在預錄的電視演講中表示：「以色列必須在2月18日完全撤軍，沒有任何藉口，沒有5個哨站或其他細節…這就是協議。」

卡西姆表示，2月18日之後，以色列在黎巴嫩領土上的任何駐軍，都將被視為占領軍。

卡西姆說：「大家都知道占領軍會被如何處理。」但他並未明言威脅真主黨會再度攻打以色列。

以色列公共廣播公司12日表示，美國已授權以軍在黎南「長期」駐紮。

在卡西姆講話期間，以色列至少對黎巴嫩東部貝卡谷地（Bekaa Valley）發動了3輪空襲。