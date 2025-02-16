加薩停火協議解危 6度換囚 哈釋3以人、以釋369巴人

哈瑪斯15日再釋放3名以色列人質；圖為在加薩地帶南部的汗尤尼斯（Khan Younis），一名紅十字會代表和一名來自哈馬的巴勒斯坦戰士，在釋放儀式上簽署證書。（歐新社）

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 （Hamas）15日在加薩 部城市甘尤尼斯(Khan Yunis)釋放3名以色列 人質，將他們移交給紅十字會，用來換取369名被以色列監禁的巴勒斯坦人，這是瀕臨崩潰的加薩停火協議生效以來雙方第6度換囚。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)15日晚間將抵達以色列，與以色列總理內唐亞胡就加薩停火協議進行會談。一名哈瑪斯官員14日表示，該組織預計第二階段停火談判將在下周初展開。

根據中央廣播電台引述法新社報導，戴著面罩的哈瑪斯武裝分子將3名人質押到一個舞台上，並要求他們在移交給紅十字會前向人群發表講話。

這3名人質手裡拿著哈瑪斯贈送的禮品袋和標誌囚禁結束的證書，在武裝人員的陪同下，呼籲根據停火協議完成進一步的人質交換。

這是自停火協議在1月19日生效以來，哈瑪斯第六次釋放人質。人們先前擔心，以色列和哈瑪斯之間的協議在上周瀕臨破裂。但雙方14日均表示，15日的人質與囚犯交換將如期進行。

在以色列，人們聚集在特拉維夫的「人質廣場」觀看交換過程轉播，許多人手持以色列國旗和海報以展現對人質的支持。

內唐亞胡的辦公室確認，獲釋的人質為擁有美國國籍的迪克爾陳(Sagui Dekel-Chen)、俄裔以色列人薩沙(Sasha Trupanov)和阿根廷裔以色列人霍恩 (Yair Horn)。

另據路透報導，約旦外交部長沙法迪14日表示，阿拉伯國家正制定一項計畫，能在不遷走當地人民的情況下重建加薩走廊，並確保安全與穩定的治理，但他也強調，約旦無法再接納更多巴勒斯坦人。

美國總統川普（Donald Trump）本月初宣布一項計畫，打算「清空」加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人，並將大多數巴人安置在約旦和埃及，但這讓阿拉伯國家感到不滿。

約旦國王阿布杜拉二世11日訪問華府並告訴川普，阿拉伯國家的計畫會比川普提議「成本更低、更迅速達成」。知悉此次會面的兩位歐洲外交消息人士透露，川普似乎樂於接受這建議。