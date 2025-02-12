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阿富汗銀行遭「自殺炸彈客」攻擊釀8死 IS宣稱犯案

中央社／喀布爾12日綜合外電報導
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聯合國安全理事會11日在紐約總部舉行，針對恐怖主義對國際和平造成的威脅舉行會議，聯合國最高反恐官員表示，伊斯蘭國恐怖組織(IS)仍然是全球嚴重的安全威脅，多邊合作對於有效打擊恐怖主義至關重要。(新華社)
聯合國安全理事會11日在紐約總部舉行，針對恐怖主義對國際和平造成的威脅舉行會議，聯合國最高反恐官員表示，伊斯蘭國恐怖組織(IS)仍然是全球嚴重的安全威脅，多邊合作對於有效打擊恐怖主義至關重要。(新華社)

阿富汗北部一家銀行遭自殺炸彈客攻擊、釀8人死亡，伊斯蘭國（IS）12日宣稱犯案，稱目標是前一天領取工資的神學士（又譯塔利班，Taliban）政府雇員。

中央社引述法新社報導，自神學士2021年重新掌權並終止其造成的叛亂局面以來，阿富汗的暴力情形已見緩和，但伊斯蘭國頻頻發動槍擊和炸彈攻擊挑戰神學士統治。

阿富汗北部昆都茲市（Kunduz）一家銀行門前11日遭自殺炸彈客攻擊，內政部12日將死亡人數從5人上調至8人。

伊斯蘭國宣傳部門12日表示，「神學士民兵成員聚集於一家公共銀行外頭領取工資時」，自殺炸彈客「引爆他的爆炸背心」。

伊斯蘭國之前也對去年3月阿富汗南部城市坎達哈（Kandahar）一家銀行外的類似炸彈攻擊宣稱犯案。坎達哈被認為是神學士運動的精神重鎮。

重新掌權迄今，神學士政府一直宣稱安全為其首重要務，分析人士表示，他們透過全面鎮壓，在打擊伊斯蘭國方面取得一些成功。

但伊斯蘭國依舊活躍，鎖定神學士官員、國外遊客與外國外交官發動攻擊。

聯合國安全理事會公布更高的死亡人數，稱昆都茲襲擊事件造成「10人」喪命，並發表聲明強烈譴責這起自殺爆炸案。

安理會表示：「一切形式與表現的恐怖主義都是對阿富汗與世界和平與安全的最嚴重威脅之一」，又說必須將涉及這類攻擊的所有各方繩之以法。

神學士 阿富汗 內政部 聯合國

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