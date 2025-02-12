以色列發通牒 哈瑪斯再不放人質就開戰 周六為大限

圖為以色列士兵11日正在以色列和加薩走廊的邊境待命。(美聯社)

以色列 總理內唐亞胡11日宣布，若巴勒斯坦哈瑪斯 (Palestinian)民兵組織不在15日前釋放人質，那麼加薩 停火協議將告終止，重啟戰爭，直到擊潰該組織。

路透(Reuters)報導，內唐亞胡下達最後通牒之後，哈瑪斯發表聲明指己方遵守停火協議，並譴責以色列破壞停火協議。

內唐亞胡會見內閣重要部會如國防、外交及國家安全部首長後，發布最後通牒，部長們對此表示完全支持。

以哈交戰近16個月，1月19日停火協議初步生效，哈瑪斯逐漸放人，但在10日譴責以國違反協議，要待進一步通知，不然不願再放人。

內唐亞胡表示，若哈瑪斯沒在15日中午前歸還以方人質，停火將告失效，以色列國防軍將恢復激烈戰鬥，直到最後擊潰哈瑪斯。

內唐亞胡是要哈瑪斯釋放扣留在加薩的所有人質，或是按停火約定、在15日釋放的三名人質，目前不得而知。以國總理辦公室也不願置評。

美國總統川普則表示，哈瑪斯應在15日前釋放所有人質。

內唐亞胡還表示，已下令軍隊集結於加薩境內及周遭；以色列軍方隨後宣布，正部署額外部隊到國家南方，後備部隊也奉令動員。

哈瑪斯高級官員祖赫里(Sami Abu Zuhri)稍早表示，只有停火協議獲得尊重，才能放以色列人質回家。川普更早之前表示，假如人質未獲釋，就「讓地獄開門」。

哈瑪斯指出，以國違反停火協議，幾度開槍殺人，還數次扣留援助物資，阻撓加薩人返回北部。以國否認扣留援助物資，會開槍是因為一些人無視警告，逼近以國部隊。

第一階段停火預計維持42天，按規定應釋放33人，目前16人已獲釋。5名泰國人質雖未有安排也已釋放。

為資交換，以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯、被羈押者，包括攻擊殺人而服無期徒刑的囚犯以及其他在戰爭期間未經指控便拘留的人。

代表人質家庭的以國團體呼籲內唐亞胡遵守停火協議，以國絕不能走回老路，不能讓人質在扣留中虛耗光陰。以國媒體表示，加薩境內仍扣留76名人質，外界相信其中至少35人已喪生。