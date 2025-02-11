內唐亞胡下最後通牒：哈瑪斯15日中午前不放人就開戰

以色列總理內唐亞胡7日於白宮會晤川普時回應記者提問。(路透)

以色列 總理內唐亞胡11日發出最後通牒，要求哈瑪斯 在當地時間15日中午以前釋放人質，否則將取消停火協議，恢復針對加薩 的激烈軍事行動，直到擊敗哈瑪斯。哈瑪斯隨後也聲明重申對協議的承諾，並指責以色列破壞停火。

路透報導，內唐亞胡會見國防、外交與國家安全等高層部長後，發表一段影片宣布這項決定。他說：「假如哈瑪斯到15日中午以前不歸還人質，停火將會終止，以色列國防軍將恢復激烈戰鬥，直到擊敗哈瑪斯。」

內唐亞胡也表示，已經命令軍方在加薩及其周邊集結，軍方不久後也證實已經在以色列南部部署額外兵力，包含動員預備役。

目前並不清楚內唐亞胡是指所有剩餘人質，還是依照停火協議預計在15日前釋放的3名人質。

以色列、哈瑪斯自1月19日啟動第一階段停火以來，哈瑪斯已經逐步釋放共5批人質，但哈瑪斯10日指控以色列違反協議，將延後執行任何進一步的人質與囚犯互換，直至另行通知。

美國總統川普10日也向哈瑪斯下達最後通牒，要求哈瑪斯在15日中午前釋放所有仍在關押中的加薩人質，否則會敦促以色列取消停火協議並讓「地獄降臨」。