川普愈來愈不耐煩 會見約旦國王施壓收容加薩人

美國總統川普（右）11日於白宮會晤約旦國王阿布杜拉二世（左）。(美聯社)

川普 總統11日在白宮會晤約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）持續施壓約旦收容巴勒斯坦 人，以利美國接管加薩 進行重建。阿布杜拉二世重申堅決反對遷離巴勒斯坦人，並且強調這是阿拉伯國家一致的立場。

路透報導，即使在阿布杜拉二世面前，川普依然表示不會放棄接管加薩的構想，他認為就算現在約旦有不同看法，最終約旦與埃及都會同意安置流離失所的加薩人，並且提到兩個國家都仰賴華府的經濟和軍事援助。

川普自信稱會在約旦、埃及或其他地方找到土地，「讓他們（巴勒斯坦人）過上非常幸福、安全的生活」。

除此之外，曾經暗示停止對約旦提供援助的川普稱沒有以此威脅約旦。他說：「我們對約旦貢獻了很多錢，順便說一下，對埃及也貢獻了很多，兩者都一樣。但我不必用這些威脅，我認為我們應該高於這種做法。」

阿布杜拉二世隨後則表示已向川普重申反對遷離巴勒斯坦人的堅定立場。他在X上的一篇貼文說：「這是阿拉伯國家的統一立場，重建加薩而不強行遷離他們，並解決嚴重的人道危機，這應該是所有人的首要任務。」

路透描述，川普愈來愈不耐煩。會晤中，川普一度要阿布杜拉二世表態接收加薩人，阿布杜拉二世則說多個阿拉伯國家將向華府提出替代方案，他說：「關鍵是如何以對每個人都有利的方式來實現這一點。」他看起來有些不自在，並沒有明確說出支持或反對川普的計畫。

阿布杜拉二世是美國接管加薩說之後首位與川普會晤的中東領袖，約旦夾在沙烏地阿拉伯 、敘利亞、以色列和被占領的約旦河西岸之間，全國1100萬人口中已有超過200萬巴勒斯坦難民，難民的身份和數量長期以來令約旦領導層憂心忡忡。