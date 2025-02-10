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哈瑪斯暫緩釋放人質 以哈互控違反加薩停火協議

中央社加薩走廊10日綜合外電報導
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以色列與哈瑪斯互控違反加薩停火協議。圖為哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達。（路透資料照）
以色列與哈瑪斯互控違反加薩停火協議。圖為哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達。（路透資料照）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯今天指控以色列違反加薩走廊停火協議，將延後執行任何進一步的人質與囚犯互換，以色列軍方則表示，以國部隊已經為「任何可能的情況」做好準備。

今年1月19日生效的停火協議大致上結束了加薩走廊（Gaza Strip）持續超過15個月的戰火，之後哈瑪斯（Hamas）釋放5批以色列人質，以方也釋放數以百計的巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的發言人烏貝達（Abu Ubaida）透過聲明說，下次釋放人質「原定2025年2月15日周六進行，但會延後直到另行通知」。

烏貝達指出，以色列過去3周違反停火協議的行徑，包括讓流離失所的民眾延遲返回加薩走廊北部，並把他們當成攻擊目標，還有在加薩走廊的不同地區開火，以及阻止救援物資送入當地。

他還提到，人質能否獲釋取決於以色列是否遵守協議內容，只要以色列遵守停火協議，哈瑪斯就會遵守。

哈瑪斯發布這份聲明之際，各方談判人員預計未來幾天在卡達舉行會議，討論加薩走廊停火協議第一階段42天的實施情況。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，哈瑪斯的聲明「徹底違反」停火協議，這代表可能會恢復戰鬥。

卡茲透過聲明說道：「我已指示以色列國防軍做好最高級別戒備，以因應加薩可能發生的任何情況。」

以色列 加薩 哈瑪斯

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