哈瑪斯釋泰國人質 5人抵曼谷與家人相擁喜極而泣

哈瑪斯1月30日釋放的5名泰國人質，9日上午7時30分返抵曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）機場，5人面帶微笑入境；圖為其中一名人質(左)擁抱父親(中)，而哥哥(右)也表示欣慰。(歐新社)

1年多前遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 自以色列 擄至加薩的5名泰國 工人，日前獲釋之後，9日返抵曼谷機場，與親人相擁並喜極而泣。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日突襲以色列，殺害約1200人，並擄走約250人當人質；以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動軍事行動，15個月的戰火造成當地約4.8萬人喪生。在各方斡旋下，雙方今年1月19日達成停火協議。

中央社引述法新社報導，哈瑪斯1月30日釋放的5名泰國人質，9日上午7時30分返抵曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）機場。5人面帶微笑入境，現場則有欣喜若狂的親屬和外交部官員接機。

其中一名人質的父親表示自己「非常高興」，家人將以傳統的泰國儀式歡迎兒子回家。

他說，兒子當初為了掙更多錢養家而前往以色列工作，沒想到工作才9個月就被綁架。他告訴記者：「我不認為我會再讓他遠離家鄉了。」

哈瑪斯2023年10月綁架的人質含31名泰國公民，其中23人於當年年底獲釋，2人於5月確定喪生。