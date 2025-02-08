哈瑪斯持槍逼人質致謝詞 還頒發「獲釋證書」引爆以色列怒火

8日在加薩迪爾巴拉，以色列人質在哈瑪斯武裝分子手持步槍押解下發表感謝宣言。(美聯社)

哈瑪斯 8日釋放3名以色列 人質，交換被以色列監禁的183名巴勒斯坦人，在精心策畫的交接儀式上，武裝分子持槍強迫人質發表感謝演說，引爆以色列人怒火。紐約時報指出，此舉意在回應川普，表明加薩 仍是哈瑪斯說了算，但恐怕導致本就脆弱的停火協議更加岌岌可危。

紐時報導，以哈停火協議第二階段仍在進行中，但對於川普提議將超過200萬巴勒斯坦人遷出加薩且由美國接管該地區，阿拉伯世界感到憂慮。第一階段停火將在3月2日到期。

哈瑪斯在釋放人質的聲明中表示：「這證明了我們的人民及抵抗運動處於上風。」

哈馬斯聲稱以仁慈的方式對待人質，但許多以色列人認為這些影像幾乎令人無法忍受，並且恰恰反映出缺乏仁慈。

加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）的舞台上，3名虛弱且瘦弱的以色列人質手持哈馬斯頒發的「獲釋證書」，並被迫朗讀為他們寫好的台詞。

對哈瑪斯來說，這次精心策畫的人質交接加強一項訊息：即使加薩飽受戰火摧殘，導致哈瑪斯損失數千名成員和大部分領導層，哈瑪斯依然在加薩掌權，並且挑戰以色列領導人摧毀哈瑪斯的宣告。

紐時描述，這一幕將加大以色列人施壓政府救回剩餘人質，另一方面導致部分以色列人要求恢復戰爭，而非談判更長遠的停火協議。接下來將發生什麼仍是未知之數。