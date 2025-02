阿塞德垮台後 聯合國化武監督機構首訪敘利亞

敘利亞新領導人夏拉。(美聯社)

聯合國 監督機構禁止化武組織秘書長今天將拜訪敘利亞 新領導人,這是敘利亞前總統阿塞德 垮台後,雙方首次會晤。敘利亞過去13年內戰期間,阿塞德曾多次被控使用化武。

法新社報導,敘利亞官方在加密通訊軟體Telegram頻道發表聲明說:「我們將直播敘利亞總統夏拉(Ahmad al-Sharaa)和外交部長席巴尼(Asaad Hassan al-Shibani)接見禁止化武組織(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)代表團。」

聲明說,訪團由OPCW秘書長阿里亞斯(Fernanado Arias)率領。

2013年,敘利亞首都大馬士革附近發生疑似化學氣體攻擊,導致1000多人死亡,不久後,敘利亞同意加入OPCW。

敘利亞當局交出其申報的庫存進行銷毀,但OPCW一直擔心敘利亞政府申報不全,還留有更多武器。阿塞德政府則是否認使用化武。

不過OPCW於2014年成立所謂的「真相調查團」,調查敘利亞境內的化武使用,隨後發布涵蓋74起據稱使用化武案例的21份報告。

調查人員總結,有20起案例涉及使用或疑似使用化武。