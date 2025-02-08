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阿塞德垮台後 聯合國化武監督機構首訪敘利亞

中央社大馬士革8日綜合外電報導
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敘利亞新領導人夏拉。(美聯社)
敘利亞新領導人夏拉。(美聯社)

聯合國監督機構禁止化武組織秘書長今天將拜訪敘利亞新領導人，這是敘利亞前總統阿塞德垮台後，雙方首次會晤。敘利亞過去13年內戰期間，阿塞德曾多次被控使用化武。

法新社報導，敘利亞官方在加密通訊軟體Telegram頻道發表聲明說：「我們將直播敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）和外交部長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）接見禁止化武組織（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW）代表團。」

聲明說，訪團由OPCW秘書長阿里亞斯（Fernanado Arias）率領。

2013年，敘利亞首都大馬士革附近發生疑似化學氣體攻擊，導致1000多人死亡，不久後，敘利亞同意加入OPCW。

敘利亞當局交出其申報的庫存進行銷毀，但OPCW一直擔心敘利亞政府申報不全，還留有更多武器。阿塞德政府則是否認使用化武。

不過OPCW於2014年成立所謂的「真相調查團」，調查敘利亞境內的化武使用，隨後發布涵蓋74起據稱使用化武案例的21份報告。

調查人員總結，有20起案例涉及使用或疑似使用化武。

敘利亞 阿塞德 聯合國

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