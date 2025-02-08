以色列證實183名巴勒斯坦囚犯獲釋 NGO：7人送醫

被釋放的巴勒斯坦囚犯回到加薩。(美聯社)

以色列監獄 管理局證實，他們今天釋放了183名巴勒斯坦 囚犯。這是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）根據雙方停火協議所進行的第5次囚犯與人質交換。

法新社報導，以色列軍方今天稍早表示，哈瑪斯釋放的3名人質已抵達以國領土。以色列監獄管理局（Israel Prison Service，IPS）其後透過聲明宣布，有「183名恐怖分子已從分布在全國各地的數座監獄轉移」，並已釋放到約旦河西岸（West Bank）、東耶路撒冷和加薩走廊（Gaza Strip）。

不過，非政府組織（NGO）巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club）告訴法新社，今天獲釋的囚犯有7人抵達約旦河西岸的雷馬拉（Ramallah）後被送往醫院。巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）也證實消息。

巴勒斯坦囚犯協會負責人扎哈里（Abdullah al-Zaghari）表示：「今天獲釋的囚犯因為過去幾個月來受到的殘暴對待，而全都需要接受醫療照護、治療和檢查。有7個人被轉送醫院。」