內唐亞胡自認可與沙烏地取得和平 利雅德潑冷水

出訪美國的內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）4日在華府表示：「我認為，以色列和沙國之間的和平不光是可行而已，而是即將成真的事。」利雅德（Riyadh）當局則表示，不創建巴勒斯坦國，沙烏地阿拉伯就不會與以色列建立邦交。(新華社)

以色列 總理內唐亞胡4日表示，將致力於以色列與沙烏地阿拉伯 之間的和平，也有信心自己可以達成這個目標。然而，利雅德方面表示，不創建巴勒斯坦 國，沙國就不會與以建交。

路透報導，美國曾主導一場歷時多月的外交行動，試著讓沙國承認以色列並將兩國關係正常化，但2023年10月以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊爆發戰爭。以方這場軍事行動引發阿拉伯世界的不滿，利雅德也因此擱置了沙以關係正常化的事宜。

以哈交戰一年多之後，目前處於停火狀態。

出訪美國的內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）4日在華府表示：「我認為，以色列和沙國之間的和平不光是可行而已，而是即將成真的事。」

他表示他本人致力於達成這個目標，美國總統川普也是如此，而他認為沙國領導階層也有意這麼做。「所以我們將好好嘗試一番，我認為我們將會成功」。

利雅德（Riyadh）當局4日則表示，不創建巴勒斯坦國，沙烏地阿拉伯就不會與以色列建立邦交。

沙烏地阿拉伯外交部發布聲明說，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已「清楚明確」確認了沙國立場，且任何情況下都不容許任何的解釋。

此外，川普4日做出震撼宣布，說加薩走廊的巴勒斯坦人遷往他處之後，美國將接收這個遭以哈戰爭蹂躪的地區，並開發當地經濟。

對此，沙國外交部聲明同時悍拒任何將巴勒斯坦人移出他們土地的企圖，說沙國對於巴勒斯坦人的立場是不容交涉的。