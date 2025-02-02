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哈瑪斯再釋3人質 阿拉伯陣營拒川普「清空加薩」論

編譯中心／綜合1日電
美國、以色列雙重國籍人質席格爾（右二）1日由哈瑪斯武裝分子移交給紅十字會人員，準備送返以色列。（路透）
美國、以色列雙重國籍人質席格爾（右二）1日由哈瑪斯武裝分子移交給紅十字會人員，準備送返以色列。（路透）

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯1日移交3名以色列人質，以色列稍早釋放183名巴勒斯坦囚犯，搭載他們的3部巴士抵達加薩走廊南部汗尤尼斯巿。這是停火協議其中一部分。

綜合媒體報導，3部巴士開抵汗尤尼斯巿（Khan Yunis）歐洲醫院（European Hospital）時，受到聚集迎接的數以百計加薩民眾包圍，其中許多囚犯身穿灰色囚服。

他們將會先入院接受身體檢查，然後才回家。

根據約旦河西岸（West Bank）雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club）表示，獲釋183人其中的150人將會返回加薩、32人前往雷馬拉，有1人將遭放逐而前往埃及。

在此之前，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）已移交3名以色列人質。

報導指出，紅十字會人員在汗尤尼斯接收到具有法國和以色列雙重國籍的卡德隆（Ofer Kalderon），以及畢巴斯（Yarden Bibas），兩人隨後被送回以色列。具有以色列和美國雙重國籍的席格爾（Keith Siegel）則於數小時後在加薩巿（Gaza City）海港移交獲釋。

畢巴斯是兩名稚齡人質的父親，其中克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas）於2023年10月7日遭挾持時年僅9個月大，艾利爾．畢巴斯（Ariel Bibas）才4歲。

哈瑪斯於2023年11月表示，他們母親希利（Shiri Bibas）命喪以色列空襲。他們從此音信杳然。

另據報導，川普上月提出「清理」加薩走廊的計畫，並表示「希望埃及和約旦收容這些人」。但埃及、約旦、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴勒斯坦自治政府和阿拉伯聯盟1日發表聯合聲明，表示「在任何情况下」都拒絕轉移巴勒斯坦人離開故土，指希望與美國川普政府合作，「按照（以色列和巴勒斯坦）兩國方案，實現中東地區公正和全面的和平」。

這項說法被認為是變相回絕川普的「清空加薩」論，川普當時促請約旦和埃及興建房屋接收加薩巴人，被質疑放棄美國的一貫「兩國方案」政策主張。

此外，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）1日告訴美國總統川普，世界正期盼他達成一項「永久的歷史性和平協議」，以終結以色列人和巴勒斯坦人之間的衝突。

塞西辦公室發布聲明稱，塞西和川普在通話中互邀對方進行國是訪問，並強調持續「協調與合作」的重要性。

塞西也強調，「國際社會期待川普總統能夠達成一項永久性的歷史性和平協議，以化解該地區數十年來的衝突」。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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