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以哈停火協議生效 5名泰國人質獲釋

中央社曼谷30日專電
在以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，以哈停火協議生效後，哈瑪斯30日釋放5個泰國人質。歐新社
在以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，以哈停火協議生效後，哈瑪斯30日釋放5個泰國人質。歐新社

以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，以哈停火協議生效後，哈瑪斯今天釋放5個泰國人質，泰國政府呼籲哈瑪斯盡速釋放剩下最後1名泰國人質。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列，在哈瑪斯發動突擊之前，根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者。

哈瑪斯發動突擊後，約7000多名泰國勞工離開以色列回泰國或是撤離到安全區域，泰國政府暫停讓泰國人前往以色列工作。以哈衝突後9個月也就是去年6月，泰國恢復讓泰國勞工陸續前往以色列工作。

泰國政府統計，在哈瑪斯突襲以色列以及後續的大小規模衝突中，在以色列有44名泰國人死亡，31人遭到挾持，其中23人陸續被釋放，2人在去年5月死亡，在哈瑪斯手中的泰國人質仍有6人。在遭到哈瑪斯脅持和殺害的外國人中，泰國公民的人數是最多的。

以色列與哈瑪斯的戰爭持續超過15個多月，在各方斡旋下終於達成停火協議，並在今年1月19日協議生效。泰國外交部今天晚間指出，今天已有5名泰國人質被釋放，這5人將先前往醫院接受治療。

泰國感謝卡達、埃及、伊朗、土耳其和美國以及國家組織如紅十字會等的協助，也感謝以色列協助泰國人返回泰國事宜，泰國呼籲哈瑪斯盡速釋放其餘的人質，其中包括最後一名泰國人質。

確認泰國公民被釋放後，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）和外交部長馬利（Maris Sangiampongsa）立刻在社群媒體發文宣布這項好消息。

兩人同樣感謝卡達、埃及、伊朗、土耳其和美國以及國家組織如紅十字會等的協助，貝東塔表示已指示相關單位協助這5人安全返回泰國，並希望最後1名泰國人質能夠迅速被釋放。

泰國 哈瑪斯 以色列

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