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內唐亞胡1理由 不會遵守1/26從黎巴嫩南部撤軍期限

編譯中心／綜合24日電
以色列總理內唐亞胡已宣布，以色列軍隊將不會遵守26日的最後期限，撤出黎巴嫩南部，讓以國與黎巴嫩真主黨的停火協議陷入危機。。（美聯社）
以色列總理內唐亞胡已宣布，以色列軍隊將不會遵守26日的最後期限，撤出黎巴嫩南部，讓以國與黎巴嫩真主黨的停火協議陷入危機。。（美聯社）

以色列總理內唐亞胡已宣布，以色列軍隊將不會遵守26日的最後期限，撤出黎巴嫩南部，讓以國與黎巴嫩真主黨的停火協議陷入危機。

衛報24日報導，以色列總理辦公室證實，以方不會遵守26日的撤軍最後期限，聲明中表示，「以色列國防軍的撤軍進程取決於黎巴嫩軍隊部署在黎巴嫩南部，以及全面且有效執行協議，同時真主黨撤退到利塔尼河（Litani River）以外」。

聲明指出，以方認為停火「尚未完全執行」，而且「分階段的撤軍進程將繼續，並與美國充分協調」。

根據商定的停火協議，以軍理應該在60天內、或26日之前完成撤軍。但以色列指責黎巴嫩未能履行其協議義務，特別是黎巴嫩武裝部隊部署到以黎邊境以北約29公里的利塔尼河以南，而黎巴嫩也指責以色列違反停火。

根據報導，推遲撤軍的決定在23日晚間的以色列內閣會議上做出。經過數周的簡報顯示，以色列打算留駐黎巴嫩境內的至少5個哨站。

以色列駐美國大使赫佐格（Michael Herzog）日前接受以色列陸軍電台採訪時解釋了原因，稱黎軍需要更多時間部署到利塔尼河以南，表明協議並非不可更改，「協議包括了一個為期60天的完成以軍撤出黎巴嫩南部，而且黎軍取而代之的目標，但不是固定不變，措辭有著一定的靈活性」。

赫佐格表示，「我們正在與川普政府討論，延長讓黎巴嫩軍隊能夠真正部署，並且根據協議履行其職責所需的時間，這些討論正在進行中」。衛報指出，儘管以方請求推遲，但還不清楚川普政府是否已經同意。

另據路透報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與以色列日前達成停火協議，雙方陸續開始釋放人質、囚犯交換行動，哈瑪斯24日公布預計25日釋放的人質名單，為4名以色列女兵。不過傳出以色列總理內唐亞胡對此不滿意，因為沒有平民。

以色列媒體聲稱，協議的要求是在釋放士兵之前，優先釋放還活著的平民，原先一名叫做耶胡德（Arbel Yehoud）的平民原本預計會出現在名單上。不過，儘管不滿，但當局內部討論後，最終決定繼續執行。

此外，根據英國廣播公司旗下「BBC事實查核小組」取得21日拍到的衛星影像，顯示以軍在戈蘭高地與敘利亞之間的非軍事緩衝區新建了建築物，並有一條1公里長新道路連接進入以國的道路，以保護以國北部居民。

以色列總理辦公室24日表示，在與真主黨達成的停火協議規定的60天期限後，以色列軍...
以色列總理辦公室24日表示，在與真主黨達成的停火協議規定的60天期限後，以色列軍隊將繼續留在黎巴嫩南部，因為該協議的條款尚未在貝魯特南部郊區得到充分執行。（路透）

以色列 黎巴嫩 哈瑪斯

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