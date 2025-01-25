內唐亞胡1理由 不會遵守1/26從黎巴嫩南部撤軍期限

以色列總理內唐亞胡已宣布，以色列軍隊將不會遵守26日的最後期限，撤出黎巴嫩南部，讓以國與黎巴嫩真主黨的停火協議陷入危機。。（美聯社）

以色列 總理內唐亞胡已宣布，以色列軍隊將不會遵守26日的最後期限，撤出黎巴嫩 南部，讓以國與黎巴嫩真主黨的停火協議陷入危機。

衛報24日報導，以色列總理辦公室證實，以方不會遵守26日的撤軍最後期限，聲明中表示，「以色列國防軍的撤軍進程取決於黎巴嫩軍隊部署在黎巴嫩南部，以及全面且有效執行協議，同時真主黨撤退到利塔尼河（Litani River）以外」。

聲明指出，以方認為停火「尚未完全執行」，而且「分階段的撤軍進程將繼續，並與美國充分協調」。

根據商定的停火協議，以軍理應該在60天內、或26日之前完成撤軍。但以色列指責黎巴嫩未能履行其協議義務，特別是黎巴嫩武裝部隊部署到以黎邊境以北約29公里的利塔尼河以南，而黎巴嫩也指責以色列違反停火。

根據報導，推遲撤軍的決定在23日晚間的以色列內閣會議上做出。經過數周的簡報顯示，以色列打算留駐黎巴嫩境內的至少5個哨站。

以色列駐美國大使赫佐格（Michael Herzog）日前接受以色列陸軍電台採訪時解釋了原因，稱黎軍需要更多時間部署到利塔尼河以南，表明協議並非不可更改，「協議包括了一個為期60天的完成以軍撤出黎巴嫩南部，而且黎軍取而代之的目標，但不是固定不變，措辭有著一定的靈活性」。

赫佐格表示，「我們正在與川普政府討論，延長讓黎巴嫩軍隊能夠真正部署，並且根據協議履行其職責所需的時間，這些討論正在進行中」。衛報指出，儘管以方請求推遲，但還不清楚川普政府是否已經同意。

另據路透報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）與以色列日前達成停火協議，雙方陸續開始釋放人質、囚犯交換行動，哈瑪斯24日公布預計25日釋放的人質名單，為4名以色列女兵。不過傳出以色列總理內唐亞胡對此不滿意，因為沒有平民。

以色列媒體聲稱，協議的要求是在釋放士兵之前，優先釋放還活著的平民，原先一名叫做耶胡德（Arbel Yehoud）的平民原本預計會出現在名單上。不過，儘管不滿，但當局內部討論後，最終決定繼續執行。