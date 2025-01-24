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以國與真主黨停火陷入危機 以方：不會遵守撤軍期限

編譯周辰陽／即時報導
以色列黎巴嫩邊境。（路透）
以色列黎巴嫩邊境。（路透）

以色列總理內唐亞胡已宣布，以色列軍隊將不會遵守26日的最後期限，撤出黎巴嫩南部，讓以國與黎巴嫩真主黨的停火協議陷入危機。

衛報24日報導，以色列總理辦公室證實，以方不會遵守26日的撤軍最後期限，聲明中表示，「以色列國防軍的撤軍進程取決於黎巴嫩軍隊部署在黎巴嫩南部，以及全面且有效執行協議，同時真主黨撤退到利塔尼河（Litani River）以外」。

聲明指出，以方認為停火「尚未完全執行」，而且「分階段的撤軍進程將繼續，並與美國充分協調」。

根據商定的停火協議，以軍理應該在60天內、或26日之前完成撤軍。但以色列指責黎巴嫩未能履行其協議義務，特別是黎巴嫩武裝部隊部署到以黎邊境以北約29公里的利塔尼河以南，而黎巴嫩也指責以色列違反停火。

根據報導，推遲撤軍的決定在23日晚間的以色列內閣會議上做出。經過數周的簡報顯示，以色列打算留駐黎巴嫩境內的至少5個哨站。

以色列駐美國大使赫佐格（Michael Herzog）日前接受以色列陸軍電台採訪時解釋了原因，稱黎軍需要更多時間部署到利塔尼河以南，表明協議並非不可更改，「協議包括了一個為期60天的完成以軍撤出黎巴嫩南部，而且黎軍取而代之的目標，但不是固定不變，措辭有著一定的靈活性」。

赫佐格表示，「我們正在與川普政府討論，延長讓黎巴嫩軍隊能夠真正部署，並且根據協議履行其職責所需的時間，這些討論正在進行中」。衛報指出，儘管以方請求推遲，但還不清楚川普政府是否已經同意。

黎巴嫩 以色列 真主黨

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