內部罕見嚴批 ​神學士外交部次長疾呼「讓女孩上學」

神學士自2021年重新掌權後，中學以上教育隔年起便不再招收女學生。（美聯社）

神學士 （Taliban，又譯塔利班）政權外交部次長史塔尼克賽近日呼籲高層開放阿富汗 女孩上學，堪稱對這項政策最嚴厲的公開批評之一。神學士因禁止女孩接受中學以上教育，在國際間遭到孤立。

路透報導，2021年美軍撤出阿富汗前，史塔尼克賽曾領導神學士位於卡達首都杜哈（Doha）政治辦公室的談判團隊。

史塔尼克賽周末在一場演說中表示，不讓女孩及婦女接受教育，並不符合伊斯蘭律法（Islamic Sharia）。

據當地廣播公司Tolo報導，史塔尼克賽說：「我們請求伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，即塔利班政權國號）的領導人開啟教育之門…在先知穆罕默德（Prophet Muhammad）（願他得安祥）的時代，知識的大門對男女均敞開。」

他還說：「如今，在4000萬人口中，我們對2000萬人（阿富汗女性）犯下不公正之舉。」

史塔尼克賽的這番言論，是神學士官員近年對學校關閉政策發表過最嚴厲的公開批評之一。神學士內部消息人士和外交官過去曾告訴路透，這些政策是由最高精神領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）推行，儘管內部存有分歧。

神學士曾指出，他們尊重女性權利，但須符合對伊斯蘭律法和阿富汗文化的詮釋。

然而，神學士2022年突然一改開放女孩就讀中學的承諾，並稱正在擬定恢復就學的計畫，但未給出具體時間表，同年底也禁止女性進入大學就讀。

針對史塔尼克賽的言論，位於坎達哈市（Kandahar）的神學士政權發言人未立即回應置評請求。