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停火生效首日 3以色列人質換90巴人 加薩為何苦樂參半

編譯中心／綜合20日電
加薩家園 已成瓦礫 無人機拍攝的畫面顯示，在以色列和哈瑪斯停火後，巴勒斯坦人19日返回加薩北部的賈巴利亞，房屋建物幾乎全成為廢墟。（路透）
加薩家園 已成瓦礫 無人機拍攝的畫面顯示，在以色列和哈瑪斯停火後，巴勒斯坦人19日返回加薩北部的賈巴利亞，房屋建物幾乎全成為廢墟。（路透）

以色列巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯脆弱的停火協議邁出第一步，三名以色列人質19日從加薩抵達以色列；哈瑪斯首批將釋放33名人質，以色列隨後也依協議釋放90名巴勒斯坦囚犯，以哈停火協議順利完成第一階段。

以哈停火協議正式生效，為結束這場持續了15個月的災難性戰爭帶來希望。

以色列國防軍和以色列安全局發布聯合聲明表示，在紅十字會協助下，三名以色列人質於19日下午5時30分移交給以方人員，不久後搭直升機返抵以色列。以軍特種部隊和以色列安全局部隊陪同獲釋人質離開加薩，聲明指出：「以色列國防軍的指揮官和士兵，在獲釋人質返回以色列國境時，向她們致敬並給予擁抱。」

這三名獲釋的女性人質分別為24歲的羅米戈南、31歲的多朗史坦布瑞徹及28歲的艾蜜利達瑪里。以色列官員轉述紅十字會的說法表示，她們的健康情況良好。

內唐亞胡表示，「我知道，我們都知道，她們經歷煉獄般的磨難，從黑暗走向光明，從束縛走向自由」。美國總統拜登則在人質抵達以色列時，發表簡短演說表示，「她們看起來健康狀況良好」。

卡達半島電視台畫面也顯示，紅十字會巴士20日凌晨將以色列釋放的巴人囚犯運出耶路撒冷奧弗監獄。路透報導，巴勒斯坦囚犯協會公布獲以色列釋放的90名囚犯和被拘留者名單，包括69名女性和九名未成年人，最年輕的只有15歲。

這場戰爭已造成加薩4萬6000名巴人喪命。隨著停火協議生效，許多在以哈衝突期間流離失所的巴勒斯坦人正返回家園。但一名加薩人告訴美國CNN，這是個「苦樂參半」的時刻，因為許多房屋已變成廢墟。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，加薩約92%房屋被戰火嚴重破壞或部分受損，其中16萬間房屋被完全摧毀。此外，加薩民眾有90%流離失所，其中許多人被迫多次搬遷，次數「約有10次甚至更多」，180萬人迫切需要緊急庇護所和日用品。

巴勒斯坦哈馬斯警察20日在薩街街道上站崗，一份聲明指出，一旦停火換人質協議生效，...
巴勒斯坦哈馬斯警察20日在薩街街道上站崗，一份聲明指出，一旦停火換人質協議生效，安全部隊將開始在加薩走廊部署。（新華社）

以色列 加薩 巴勒斯坦

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