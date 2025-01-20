加薩停火換囚 以色列首批釋放90名巴勒斯坦人

以色列監獄管理局（Israel Prison Service）表示，20日凌晨已釋放90名巴勒斯坦囚犯。以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）19日停火，換囚是停火協議的一環；圖為載有巴勒斯坦囚犯的巴士。(新華社)

以色列 監獄管理局（Israel Prison Service）表示，20日凌晨已釋放90名巴勒斯坦 囚犯。以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯 」（Hamas）19日停火，換囚是停火協議的一環。

法新社報導，以色列監獄管理局20日凌晨1時30分之前發布的聲明指出：「所有恐怖分子均已從歐佛（Ofer）監獄和耶路撒冷（Jerusalem）拘留中心獲釋。」

路透社報導，哈瑪斯19日已釋放3名人質，而以色列則宣布釋放90名巴勒斯坦囚犯，並在20日凌晨放人。加薩停火協議停止了這場長達15個月的戰爭，這場戰爭摧毀加薩走廊（Gaza Strip）並令中東局勢惡化。

停火協議讓巴勒斯坦人得以回到被炸毀的社區，開始重建生活，而救援卡車則趕忙運送急需的物資。在加薩的其他地區，人們歡呼迎接從藏身處現身的哈瑪斯武裝分子。

當載有巴勒斯坦囚犯的巴士抵達約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉（Ramallah）時，人們燃放煙火慶祝，數以千計民眾在場等候迎接。哈瑪斯表示，共有69名婦女和21名青少年從以色列監獄獲釋，他們來自約旦河西岸和耶路撒冷。

在以色列的特拉維夫（Tel Aviv），當加薩的現場直播畫面顯示，3名女性人質在哈瑪斯戰士包圍下，坐上一輛紅十字會（Red Cross）車輛時，數以百計名以色列人在國防軍總部外的廣場上歡呼和流淚。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室確認3人是戈南（Romi Gonen）、史坦布瑞徹（Doron Steinbrecher）、達瑪里（Emily Damari）。以色列官員告訴路透社，紅十字會表示，她們健康情況良好。