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加薩停火居民仍難回歸 93%房屋毀損 、北部剩8%水井可用

中央社／倫敦19日綜合外電報導
加薩北部的衛星影像可以看出戰爭造成損毀的規模，加薩北部大醫院之一印尼醫院（Indonesian Hospital）以西不到1公里的整個住宅區都毀了。(路透)
加薩北部的衛星影像可以看出戰爭造成損毀的規模，加薩北部大醫院之一印尼醫院（Indonesian Hospital）以西不到1公里的整個住宅區都毀了。(路透)

以色列巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的停火協議19日生效，但這場戰爭已造成加薩走廊4萬6000名巴勒斯坦人喪命、93%的房屋受損，而須面臨龐大的重建工程。

藉由這項停火協議，各界希望能終結以色列與巴勒斯坦近77年衝突中最具毀滅性的一章。

英國「天空新聞網」（Sky News）報導，哈瑪斯領導的政府估計，加薩每15棟房屋就有14棟受損，其中5棟被摧毀。

加薩走廊遭受的破壞，估計形成4200萬噸重的斷瓦殘垣。聯合國估計，有69%的建築物受損，每4棟就有一棟全毀。

從加薩北部的衛星影像可以看出損毀的規模。加薩北部大醫院之一印尼醫院（Indonesian Hospital）以西不到1公里的整個住宅區都毀了。

根據19日早上生效的停火協議條款，以色列軍隊須從現有陣地退到距離加薩邊界700公尺以內的區域。

協議的立即結果可能是巴勒斯坦人蜂擁回到家園。自以哈戰爭於2023年10月7日開打後，估計有190萬名加薩居民流離失所，相當於9成人口。

協議規定，自停火第7天的1月26日起，居民可回到加薩北部。但目前不清楚這個地區能否應付大批返鄉人潮，尤其是加薩市北部地區。

估計這個地區有70%的建築物受損或被毀，目前僅有一所醫院在運作。

許多機構積壓了大批裝滿人道援助物資的貨車，準備送往加薩，但當地損毀規模令他們難以決定優先順序。

舉例來說，供水和衛生設施遭到嚴重破壞，戰前有80%的水來自地下水井，如今援助機構估計加薩北部僅剩8%的水井可使用。

加薩北部唯一的海水淡化廠曾是飲用水重要來源，也已在戰火中被毀。

就算修復水源，供水基礎設施也嚴重受損。援助機構組織WASH Cluster表示，目前經由加薩受損管線輸送的水，有多達7成外洩。

醫療基礎設施也遭受嚴重影響。世界衛生組織（WHO）表示，加薩36所醫院中，有一半已停止運作；由於缺乏醫療用品、燃料和人力，另一半也只能提供部分服務。

房屋和基礎設施可以重建，但在這場衝突中喪失的人命將為以色列和加薩帶來長期嚴重後果。

以色列當局表示，哈瑪斯2023年10月7日的突襲造成1195人死亡，包括815名平民，另擄走251名人質；巴勒斯坦當局統計，以色列的空襲和地面攻勢造成至少4萬6788人喪生、11萬453人受傷，相當於開戰以來，每14名加薩巴勒斯坦人中，就有一人死亡或受傷。

加薩衛生官員還說，有1410個家庭「遭到滅門」，另有3463戶僅剩一人存活。至少3萬5055名兒童失去父親或母親。

加薩 巴勒斯坦 以色列

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