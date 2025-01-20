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以哈相互釋放人質 停火協議過頭關

編譯陳韻涵／綜合報導
以色列在20日清晨釋放90名巴勒斯坦囚犯，由紅十會人員協助載送，受到巴人歡迎。(路透)
以色列在20日清晨釋放90名巴勒斯坦囚犯，由紅十會人員協助載送，受到巴人歡迎。(路透)

三名以色列人質19日從加薩抵達以色列，脆弱的停火協議邁出第一步；巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)第一批共計將釋放33名人質，而以色列隨後也依協議釋放90名巴勒斯坦囚犯。歷時15個月的以哈停火協議順利完成第一階段。

以哈第一階段停火協議原訂當地時間(下同)19日上午8時30分生效，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)指責哈瑪斯未如期提供釋放名單；哈瑪斯則稱致力遵守停火協議，首批獲釋人員名單延遲是出於「技術原因」。

停火協議延後近三小時，終於在上午11時15分啟動；當地居民表示，以軍停止攻擊，數以千計流離失所的民眾重返家園。

隨後幾小時，以色列監獄管理部門20日(當地時間)凌晨聲明表示，釋獲約90名巴勒斯坦囚犯。

以哈間期待已久的停火協議正式生效，為結束這場持續了 15 個月的災難性戰爭帶來了希望。

卡達資助的阿拉伯語廣播公司半島電視台播放20日午夜過後紅十字會巴士將囚犯運出耶路撒冷附近的奧弗監獄的畫面。

稍早，哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，以色列國防軍和以色列安全局發布聯合聲明表示，在紅十字會(Red Cross)的協助下，三名人質於19日下午5時30分移交給以方人員，不久後搭直升機返抵以色列境內。

以軍特種部隊和以色列安全局部隊陪同獲釋人質離開加薩，聲明指出：「以色列國防軍的指揮官和士兵，在獲釋人質返回以色列國境時，向她們致敬並給予擁抱。」

這三名獲釋的女性人質分別為24歲的羅米‧戈南(Romi Gonen)、31歲的多朗‧史坦布瑞徹(Doron Steinbrecher)，以及28歲的艾蜜利‧達瑪里(Emily Damari)；以色列官員轉述紅十字會的說法表示，她們的健康情況良好。

以色列當局表示，獲釋人質返以後，在以色列南部一處接受初步醫療評估；檢查結束後，搭乘軍用直升機轉送其他醫院。

內唐亞胡表示，「我知道，我們都知道，她們經歷煉獄般的磨難，從黑暗走向光明，從束縛走向自由。」

美國總統拜登則在人質抵達以色列時，發表簡短演說表示，「她們看起來健康狀況良好」。

有線電視新聞網(CNN)報導，以色列政府公布的33名以國人質名單，其中包括當初遭綁架的最年幼和最年長人質，兩人都是男性。最年幼的人質畢巴斯(Kfir Bibas)2023年10月7日遭哈瑪斯擄走時僅9個月大，在被綁期間度過兩個生日，而最年長的人質則是86歲的曼祖爾(Shlomo Mantzur)。

路透報導，巴勒斯坦囚犯協會(Palestinian Prisoners Society)公布獲以色列釋放的90名囚犯和被拘留者名單，其中包括69名女性和九名未成年人(最年輕的15歲)。

以色列司法部先前表示將釋放95人。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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