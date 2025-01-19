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以哈戰爭人質危機中祈願 最小2歲人質牽動以國心弦

以哈戰爭人質危機中祈願 最小2歲人質牽動以國心弦

中央社特拉維夫19日專電
克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas）的2歲生日成為以哈戰爭人質危機的象徵，（美聯社）
克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas）的2歲生日成為以哈戰爭人質危機的象徵，（美聯社）

克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas）的2歲生日成為以哈戰爭人質危機的象徵，上萬人在特拉維夫集會為他祈願。這位最年輕的人質牽動以色列全國心弦。畢巴斯的家屬呼籲國際領袖確保所有人質平安歸來。

根據今天啟動的以色列與哈瑪斯停火人質協議，畢巴斯（Bibas）一家4人，父親雅登（Yarden）、母親希利（Shiri）與他們的兩個幼兒，4人被列入首批33名獲釋人質名單。

影片來源：YouTube@ANI News

畢巴斯一家來自尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz），2023年10月7日，年僅9個月的克菲爾與4歲的艾利爾（Ariel）在哈瑪斯襲擊中與母親希利一起遭綁架，至今已遭囚禁470多天，兩兄弟因是最年輕人質，備受關注。

2023年11月，哈瑪斯曾聲稱畢巴斯兩兄弟與母親希利已被殺害，但以色列國防軍未確認此聲明。過去哈瑪斯多次發表虛假聲明，例如謊稱人質凱濟（Hannah Katzir）已死，後來她獲釋。

根據公開影片顯示，希利和兩個兒子被帶至加薩後，拘禁於汗尤尼斯（Khan Younis）一個恐怖組織營地。他們的家屬譴責綁架兒童是反人類罪與戰爭罪，呼籲國際社會緊急行動。

畢巴斯的家屬此前發起多次活動，呼籲外界關注人質現狀，尤其強調克菲爾和艾利爾的橙色頭髮、熱愛蝙蝠俠，以及他們作為孩童的天真與無辜。

昨天正逢克菲爾的2歲生日，近萬人在特拉維夫「人質廣場」（Hostages Square）集會，為他及其他人質祈願，並要求立即釋放所有人質。

集會上播放了一段克菲爾出生後，哥哥艾利爾第一次與他相見的溫馨影片，隨後由克菲爾的姑姑奧芙莉（Orfri Bibas Levy）發言。

奧芙莉淚流滿面地說：「今天，我第二次嘗試為克菲爾寫生日祝福。這是給一個無法慶祝生日的孩子的祝福。一個不在這裡的孩子。一個被困在地獄裡的孩子。一個甚至可能已經不在世的孩子。但是我什麼也寫不出來，只有淚水。我只希望這個生日能帶來希望，讓協議的執行真正改變命運。」

她也向國際領袖喊話，呼籲確保所有人質都能回家。演講結束後，畢巴斯家屬和朋友身穿象徵兩兄弟橙色頭髮的衣服上台，手持黃色氣球和玩偶，接著歌手與群眾合唱以色列知名兒童歌曲「我的上帝」（Elohim Sheli），象徵對生死未卜孩子的思念與祈願，同時廣場上展開克菲爾的巨幅肖像。

同時，距離「人質廣場」不到1公里的以色列國防部門外，數千人參加示威活動，抗議政府對人質談判進展遲緩。停火與人質協議中未列入第一階段釋放名單的人質家屬高舉失蹤者的照片，燃放煙火、火把，鼓聲和口號聲此起彼落，情緒激昂。

家屬們堅定表示：「我們不會放棄任何人，直到最後一名人質平安回家。」

在「人質廣場」上，為克菲爾祈願的歌聲與祝福氣球升空後，曾被綁架受困加薩55天後獲釋的倖存者蘇薩納（Amit Soussana）上台發表演說，感謝美國總統拜登（Joe Biden）及總統當選人川普（Donald Trump）在促成協議中發揮的關鍵作用。

蘇薩納也強調，談判仍未完成，「我們敦促各方繼續努力，確保其他人質安全回家。直到所有人都獲釋，這份工作才算完成」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

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