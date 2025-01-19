以哈停戰喊卡？哈瑪斯沒給釋放人質名單 內唐亞胡：沒收到不停火

以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

以色列 與哈瑪斯 日前達成三階段停火協議，第一階段將在格林威治標準時間19日6時30分生效。然而，以色列總理19日稱，哈瑪斯尚未提供今日釋放人質名單，稱除非確定獲釋人質，否則不會停火。

以軍表示，那麼部隊將繼續進攻加薩 ，直到哈瑪斯履行停火責任為止。

華爾街日報(WSJ)報導，以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)辦公室表示，總理已下令給以色列國防軍，表示照理該在上午8時30分開始的停火並不生效，除非哈瑪斯釋放名單上的人質，而哈瑪斯曾誓言要放人。

以色列總理辦公室表示，尚未收到預定獲釋名單的情況下，內唐亞胡進行徹夜安全評估，已經對以色列國防軍做出指示。

以色列官員稱，3名以色列女性人質原定19日從加薩獲釋，也就是停火協議生效的第一天，且哈瑪斯本應該在18日就提供相關名單。

報導指出，哈瑪斯19日稍早聲明，仍致力於遵守停火協議，首批獲釋人員名單延遲是出於技術原因。

目前的延遲放人凸顯這次停火協議有多脆弱；上周宣布達成停火協議，停止長達15個月的加薩戰爭，鋪平道路供哈瑪斯釋放以色列人質，換取巴勒斯坦人質。