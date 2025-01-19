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以哈停火協議生效 「以仍猛炸加薩」 第2階永久休兵存變數

編譯高詣軒、盧思綸／綜合18日電
以哈停火生效，民眾18日聚集在一起，慶祝加薩最年幼的人質克菲爾-比巴斯兩歲生日，他與自己的母親和哥哥一起被劫持。（路透）
以哈停火生效，民眾18日聚集在一起，慶祝加薩最年幼的人質克菲爾-比巴斯兩歲生日，他與自己的母親和哥哥一起被劫持。（路透）

以色列總理內唐亞胡宣布，該國內閣18日通過加薩停火與人質釋放協議，「政府已批准人質返還計畫」。斡旋國卡達說，該協議將在當地19日上午8時半生效；以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯將開始6周休戰，世界衛生組織對加薩的人道援助也將增加。

以色列與哈瑪斯日前達成三階段停火協議，第一階段將在格林威治標準時間19日6時30分生效。雙方預計第16天起針對第二階段的永久停火進行談判，以色列總理內唐亞胡卻先打預防針，他在18日表示，若永久停火談判破裂，以色列將再度開戰，更稱這得到美國候任總統川普的支持。

英國廣播公司（BBC）報導，內唐亞胡18日晚間發表電視演說，強調戰爭還沒完，目前停火是「暫時的」，以色列保留對加薩採取行動的權利。他補充，川普與美國總統拜登都支持，「若第二階段談判破局，以色列有權恢復戰鬥」。

衛報報導，內唐亞胡還說，如果我們重啟戰鬥，「將以全新且強而有力的方式進行」。

除此之外，內唐亞胡在電視演說中概述過去15個月戰爭的成果，包含暗殺哈瑪斯首領辛瓦。他說，「我們改變了中東的面貌」，現在哈瑪斯「完全孤立」。

在加薩的以軍於前述6周停火期間，將往東撤退、離開人口稠密地區。哈瑪斯將釋放98名尚未獲釋以色列人質裡的33名，其中以年長者和婦女為主。以色列則將釋放近2000名關押中的巴勒斯坦人。

綜合路透、法新社、華盛頓郵報報導，這次停火換人質的協議共分三階段。首階段6周，由哈瑪斯釋放目前手上的98名以色列人質之中的33人，與以色列交換獄中逾1890名巴囚，當中包括囚犯和被拘留者；第二階段有關釋放所有餘下人質、以色列軍全面撤出加薩及「恢復可持續平靜」，雙方將於停火第16天開始磋商；第三階段則涉及重建等。

新擴充的釋囚名單包括蘇貝迪，他曾領導巴勒斯坦解放組織最大政黨法塔的武裝支派「艾格撒敢死隊」。巴勒斯坦左派議員賈拉爾也將獲釋，她是巴勒斯坦人民解放陣線要角，該組織遭以色列、美國與歐盟列為恐怖組織。

路透報導，該協議達成後，以軍軍機對加薩攻勢依然沉重。當地居民說，以色列戰車18日砲轟加薩市的澤圖恩區東部，軍機也對加薩中部、南部幾個地方開火。加薩醫護人員說，南部汗尤尼斯西邊的馬瓦希區一處營帳有五人在空襲間死亡。該協議15日宣布以來，仍約123名巴人因以軍轟炸喪生。

以哈停火協議生效，雙方19日互相放人，但以軍軍機對加薩攻勢依然沉重。（路透）
以哈停火協議生效，雙方19日互相放人，但以軍軍機對加薩攻勢依然沉重。（路透）
以哈停火協議生效，雙方19日互相放人，但以軍軍機持續對加薩中部、南部幾個地方開火...
以哈停火協議生效，雙方19日互相放人，但以軍軍機持續對加薩中部、南部幾個地方開火。圖南部汗尤尼斯本月8日遭空襲後，一名巴勒斯坦男孩察看廢墟。（歐新社）

該協議生效後，許多巴勒斯坦人可望能返回他們受戰火蹂躪的家園，同時進入加薩的人道援助將增加。世界衛生組織17日已說，根據停火協議的安排，應該可將輸入加薩的援助物資，擴大到每天約600輛卡車。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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