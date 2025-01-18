我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

以色列內閣批准停火協議先釋95巴囚 伊朗1句話辱以

編譯中心／綜合17日電
以色列安全內閣17日在西耶路撒冷開會，由總理內唐亞胡主持，以批准與哈瑪斯達成的停火和囚犯交換協議。（路透）
以色列安全內閣17日在西耶路撒冷開會，由總理內唐亞胡主持，以批准與哈瑪斯達成的停火和囚犯交換協議。（路透）

以色列安全內閣17日批准加薩停火協議，為最快於19日首批人質回歸及終結15個月以哈戰爭鋪平道路，這項協議仍需獲得以色列內閣全體會議批准才能完成；伊朗外交部稱，加薩停火協議代表以色列「投降」，並重申伊朗會持續支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯

綜合媒體報導，這項協議遭到以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）反對，他揚言，如果該協議獲得批准，他領導的極右翼「猶太力量黨」將退出政府，恐讓內唐亞胡政府瀕臨垮台。

以色列國會共120席，內唐亞胡的執政聯盟擁有68席，但他所領導的聯合黨在其中只有32席，猶太力量黨有6席，宗教錫安主義黨則有7席。若後兩者同時退出，執政聯盟便無法在國會過半，將面臨垮台。

根據為期6周分3階段協議的第1階段，哈瑪斯將釋放33名以色列人質，包括所有女性（軍人和平民）、孩童和50歲以上男性。

以色列司法部17日公布一份釋放巴勒斯坦囚犯名單，95名囚犯將於19日獲釋，以作為停火協議首次交換以色列俘虜的一部分。

停火協議預計19日生效，哈瑪斯會在協議頭6周內釋放33名以色列人質，換取以方釋放數百名被囚巴勒斯坦人，法國總統馬克宏證實，首批預計獲釋人質包括兩名法籍以色列人。剩餘的以國人質以及被俘以軍男性士兵，預計會在協議第二階段獲釋，以軍則需完全撤出加薩、放寬人道主義援助限制、實現永久停火。

哈瑪斯已警告如果以軍未遵從協議、全面撤出加薩，哈瑪斯不會釋放被俘士兵。

此外，美國CNN報導，伊朗外交部聲明指出，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稱加薩停火協議代表以色列「投降」，並重申伊朗會持續支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。 

阿拉奇16日傍晚和加薩走廊哈瑪斯領袖、停火談判哈瑪斯代表團負責人的哈雅（Khalil al-Hayya）通話，證實伊朗支持停火協議，並祝賀哈瑪斯在對抗以色列取得「勝利」。阿拉奇表示，「哈瑪斯的堅韌迫使占領政權（以色列）投降，並接受停火協議和換囚」。

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯15日簽署停火協議，定居開羅的巴勒斯坦人當晚在當地一家小吃店一同聆聽電視新聞，孩童們則搖旗歡呼。埃及總統塞西也在嚴禁任何公開集會活動之際，透過臉書官方頁面表示歡迎。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

馬斯克干涉英德政治踢鐵板 歐盟施壓X平台做2件事

下一則

日本A型流感持續拉警報 B型流感恐在2月後蔓延

延伸閱讀

以色列內閣全體會議 批准加薩停火協議

以色列內閣全體會議 批准加薩停火協議
拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界
停火後可以航行紅海了嗎？馬士基這麼說

停火後可以航行紅海了嗎？馬士基這麼說
祝賀哈瑪斯 伊朗外長稱加薩停火協議象徵以色列「投降」

祝賀哈瑪斯 伊朗外長稱加薩停火協議象徵以色列「投降」

熱門新聞

圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
尹錫悅抵達公調處。（路透）

尹錫悅被逮捕 南韓公調處證實 車輛駛出總統官邸

2025-01-14 20:50

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題