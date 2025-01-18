以色列內閣批准停火協議先釋95巴囚 伊朗1句話辱以

以色列安全內閣17日在西耶路撒冷開會，由總理內唐亞胡主持，以批准與哈瑪斯達成的停火和囚犯交換協議。（路透）

以色列 安全內閣17日批准加薩 停火協議，為最快於19日首批人質回歸及終結15個月以哈戰爭鋪平道路，這項協議仍需獲得以色列內閣全體會議批准才能完成；伊朗外交部稱，加薩停火協議代表以色列「投降」，並重申伊朗會持續支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 。

綜合媒體報導，這項協議遭到以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）反對，他揚言，如果該協議獲得批准，他領導的極右翼「猶太力量黨」將退出政府，恐讓內唐亞胡政府瀕臨垮台。

以色列國會共120席，內唐亞胡的執政聯盟擁有68席，但他所領導的聯合黨在其中只有32席，猶太力量黨有6席，宗教錫安主義黨則有7席。若後兩者同時退出，執政聯盟便無法在國會過半，將面臨垮台。

根據為期6周分3階段協議的第1階段，哈瑪斯將釋放33名以色列人質，包括所有女性（軍人和平民）、孩童和50歲以上男性。

以色列司法部17日公布一份釋放巴勒斯坦囚犯名單，95名囚犯將於19日獲釋，以作為停火協議首次交換以色列俘虜的一部分。

停火協議預計19日生效，哈瑪斯會在協議頭6周內釋放33名以色列人質，換取以方釋放數百名被囚巴勒斯坦人，法國總統馬克宏證實，首批預計獲釋人質包括兩名法籍以色列人。剩餘的以國人質以及被俘以軍男性士兵，預計會在協議第二階段獲釋，以軍則需完全撤出加薩、放寬人道主義援助限制、實現永久停火。

哈瑪斯已警告如果以軍未遵從協議、全面撤出加薩，哈瑪斯不會釋放被俘士兵。

此外，美國CNN報導，伊朗外交部聲明指出，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稱加薩停火協議代表以色列「投降」，並重申伊朗會持續支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。

阿拉奇16日傍晚和加薩走廊哈瑪斯領袖、停火談判哈瑪斯代表團負責人的哈雅（Khalil al-Hayya）通話，證實伊朗支持停火協議，並祝賀哈瑪斯在對抗以色列取得「勝利」。阿拉奇表示，「哈瑪斯的堅韌迫使占領政權（以色列）投降，並接受停火協議和換囚」。

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯15日簽署停火協議，定居開羅的巴勒斯坦人當晚在當地一家小吃店一同聆聽電視新聞，孩童們則搖旗歡呼。埃及總統塞西也在嚴禁任何公開集會活動之際，透過臉書官方頁面表示歡迎。