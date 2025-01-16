我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列、哈瑪斯已正式簽署停火協議 以國內閣投票延至18日

SpaceX意外損失星艦 但成功捕捉推進器

停戰有懸念？以色列延遲批准加薩停火協議

編譯徐榆涵／即時報導
以色列極右翼團體在耶路撒冷抗議停火協議。(美聯社)
以色列極右翼團體在耶路撒冷抗議停火協議。(美聯社)

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在交戰15個月後終於同意停火，預定在19日生效。但以色列總理內唐亞胡16日延遲就停火協議進行投票的內閣會議，指控哈瑪斯在最後一刻背棄協議的部分內容。

在卡達、埃及和美國數月的斡旋下，以色列與哈瑪斯15日達成停火協議，但是協議必須獲得以色列安全內閣和政府同意才能執行。

以色列總理辦公室16日釋出聲明表示，「哈瑪斯背棄與調解人員以及以色列達成的部分協議，企圖在最後一刻勒索退讓。在調解人員通知以色列哈瑪斯已接受協議的所有內容之前，以色列內閣不會召開會議」。

路透報導，以色列內閣因為多位部長意見分歧，已經延遲批准與哈瑪斯停火的協議，媒體報導稱，可能會在17日或18日投票表決。內唐亞胡政府內的強硬派仍然希望阻止該協議，不過大多數部長預計將支持該協議，並確保其獲得批准。

哈瑪斯政治局成員里什克（Izzat al-Rishq）隨後在社群平台上聲明，哈瑪斯 「承諾遵守調解人員宣布的停火協議」。

對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日表示，談判代表仍需在最後一刻處理懸而未決的問題，但加薩走廊應按照計畫在19日開始停火。

另一名美國官員透露，雙方在清掃最後的障礙上，已取得良好進展，唯一的爭議是關於哈瑪斯要釋放的囚犯身分，目前調解人員正在解決此問題。

哈瑪斯 以色列

上一則

歐盟增援加薩1.24億元 年度人道援助預算20億元

下一則

以色列、哈瑪斯已正式簽署停火協議 以國內閣投票延至18日

延伸閱讀

歐盟增援加薩1.24億元 年度人道援助預算20億元

歐盟增援加薩1.24億元 年度人道援助預算20億元
以哈停火川普也有功勞？拜登嗆：開什麼玩笑

以哈停火川普也有功勞？拜登嗆：開什麼玩笑
加薩停火協議達成：1月19日第一階段生效 42天的一線和平契機

加薩停火協議達成：1月19日第一階段生效 42天的一線和平契機
以哈停火功臣是誰？川普、拜登邀功 以色列總理這樣說

以哈停火功臣是誰？川普、拜登邀功 以色列總理這樣說

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
圖為河內市知名景點火車街。（中央社）

台灣為越南第3大客源 旅遊人次128萬年增51%

2025-01-13 11:32
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。(路透)

世上最貴香料 1因素…喀什米爾棄種「紅色黃金」番紅花

2025-01-08 01:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
尹錫悅預錄影片批評公調處違法逮捕。（歐新社）

尹錫悅被捕後首發聲 控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

2025-01-14 22:27
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13

超人氣

更多 >
四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？

洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？