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以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

以哈達停火協議 15個月加薩戰爭結束 19日生效

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統15日宣布，持續15個月的以哈戰爭終於達成停戰協議，成為他卸任前最光彩的成就。（歐新社）
拜登總統15日宣布，持續15個月的以哈戰爭終於達成停戰協議，成為他卸任前最光彩的成就。（歐新社）

加薩走廊(Gaza Strip)戰火歷經15個月之後，以色列哈瑪斯組織(Hamas)談判代表15日終於達成停火協議。戰爭讓加薩地區飽受摧殘，區域衝突擴大，西方國家面臨政治衝擊。

卡達總理穆罕默德(Mohammed bin Abdulrahman Al Thani)15日在首都杜哈(Doha)宣布，以哈停火協議19日起生效。他表示，居中協調的卡達、埃及與美國將聯手合作，確保停火協議得以落實。杜哈是過去幾周最後階段的協商地點。

交換人質名單 尚待解決

以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)對停火協議表示歡迎，呼籲總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)內閣核准協議。內唐亞胡辦公室15日晚間發表聲明說，部分細節有待完成，但問題可望迅速解決。

一名以色列官員說，尚待解決的最主要問題是以色列將與遭哈瑪斯交換人質的巴勒斯坦囚犯名單。

分三階段實施停火協議 人質將獲釋

分三階段實施的停火協議承諾，被哈瑪斯挾持到加薩的數十名人質以及被以色列關押的數百名巴勒斯坦囚犯都將獲釋，加薩地區數十萬名流離失所的居民將能重返家園，加薩地區終於能夠取得渴求已久的人道援助。

拜登總統表示，只要以色列與哈瑪斯維持長期休戰並且繼續留在談判桌，停火協議都將持續有效。拜登說，停火協議是耗時數月「不屈不撓、排除萬難的美國外交成果」。

拜登：談判過程與川普政府立場一致

他說，在促成以色列與哈瑪斯談判的過程中，拜登政府與即將上台的川普新政府「立場一致」。

內唐亞胡發表聲明對拜登與川普促成停火協議表示感謝，但未明確表示接受協議，僅表示等待某些細節確定之後將發表正式回應。

一名美方資深官員說，居間協調的埃及、卡達、美國官員16日將在開羅開會，商討落實協議的具體步驟。

停火協議生效後，第一階段將包括停戰六周，為全面終止戰爭展開談判。六周期間，33名遭哈瑪斯挾持人質將能獲釋。不過，美聯社報導，近百名人質被挾持之後與外界毫無聯繫，是生是死迄今無從得知。以色列方面將釋放多少巴勒斯坦囚犯，仍有待確認。

2023年10月7日，哈瑪斯突襲以色列，造成1200多人死亡，253人遭挾持，以色列強力反擊造成4萬6000多名巴勒斯坦人喪生。

以哈終於達成停戰協議，為中東和平帶來曙光，美國33名人質也將獲釋。圖為以色列總理...
以哈終於達成停戰協議，為中東和平帶來曙光，美國33名人質也將獲釋。圖為以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

以色列 哈瑪斯 加薩

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