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以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

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以哈停火／斡旋一波三折 人質、撤軍談不攏

記者顏伶如／綜合報導
以哈戰火延續15個月，廣受世人關切，雙方15日宣布停火，成為號外消息。圖為紐約市曼哈頓時報廣場附近的福斯新聞公司的外牆告示打出「以哈停火」號外字樣。(路透)
以哈戰火延續15個月，廣受世人關切，雙方15日宣布停火，成為號外消息。圖為紐約市曼哈頓時報廣場附近的福斯新聞公司的外牆告示打出「以哈停火」號外字樣。(路透)

經過15個多月在加薩激烈交火，導致中東局勢出現基本變化，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)15日終於達成停火協議。這項具有里程碑意義的發展，歷經數個月密集國際斡旋才得以水到渠成，談判最初氣氛不佳，雙方相互譴責，幾名關鍵人物則在磋商期間喪生。

過去一年來在卡達進行的磋商，以色列與哈瑪斯數度差點達成停火協議，但每次都宣告破局，必須再回談判桌繼續討論。交涉關鍵在於哈瑪斯釋放依然扣押的所有人質，以色列則從加薩走廊撤軍。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，造成1200多人死亡，253人遭挾持，以色列強力回擊。2024年裡，哈瑪斯領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)、10月7日攻擊行動策畫首腦辛瓦(Yahya Sinwar)遭到以軍消滅，就連真主黨(Hezbollah)領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)也在以軍轟炸當中喪命。

戰火持續一年多，加薩累計超過4萬6000人死亡，11多萬人受傷。新年開始情勢出現轉變，拜登總統13日宣布，停火協議可望很快拍板。

拜登與包括國務卿布林肯(Antony Blinken)在內的高層外交官員，都希望中東戰事能在拜登任期結束之前畫下句點，停火協議於1月20日川普就職典禮前達成。

2024年2月，卡達、埃及、以色列、美國官員在巴黎磋商停火協議，但哈尼雅7月間在伊朗遇害導致談判中斷，辛瓦10月在加薩遭到殲滅，更讓談判進展添增更多變數。

在卡達首都杜哈(Doha)展開的談判由卡達國王塔米姆(Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani)與埃及高層居中協調。拜登12日與卡達高層通話，對於停火協議應盡快達成取得共識，目標要讓人質能夠回家，加薩地區也能得到迫切需要的人道援助。

前總統川普在2024年11月大選勝出，停滯的停火談判出現新動力，川普表明希望上台之前能夠停火，警告哈瑪斯儘早釋放以色列人質，否則將有後果。

紐約時報中東事務專欄作者史帝芬斯(Bret Stephens)15日撰文指，川普的即將上任中東特使威特科夫(Steven Witkoff)11日上午與內唐亞胡見面「直率會談」。據以色列「國土報」(Haaretz)軍事分析記者哈雷爾(Amos Harel)14日報導，威特科夫向內唐亞胡明確表示，川普希望他同意這項協議。哈雷爾稱之為「川普效應」。 

以色列 哈瑪斯 川普

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