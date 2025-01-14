知情官員​：以哈停火、釋人質談判有重大進展 盼川普就職前達成

支持被擄人質的以色列人13日在特拉維夫街頭舉起人質照片，呼籲早日釋放他們。(路透)

以色列 與哈瑪斯 的停火及釋放人質談判取得重大進展，在美國與阿拉伯調解人員努力下，儘管尚未達成協議，但有望在美國當選總統川普 就職前完成。

加薩戰爭已持續15個月，嚴重破壞中東局勢的穩定，儘管以哈多次透過調停人談判，始終分歧太大而陷入僵局。美聯社引述四名匿名知情官員報導，最新談判已取得重大進展，對於結束衝突，未來幾天至關重要。

一位了解談判情況的美國官員表示，各方「已經比以往任何時候都更接近協議，但仍有破裂的可能」。他拒絕預測可能達成協議的時間，因為還會受多個因素影響，故此情況太不確定。

包括一個哈瑪斯有關官員在內的另外兩人也表示，目前仍存在一些障礙。

但第四名官員表示，停火談判在一夜之間取得突破並已提出協議草案，以哈談判代表已各自把草案提交給領導人研議，是否最終批准，接下來的24小時非常關鍵。

該官員透露，來自卡達(Qatar)的調解人再次向哈瑪斯施壓，要求接受協議；而川普的中東問題特使威特科夫(Steve Witkoff)也向以色列施壓。威特科夫近幾天已在中東地區並加入談判。

一名埃及官員說，談判是在早一天晚上取得良好進展，目標是在1月20日川普就職前達成停火及釋放人質協議。但哈瑪斯方面表示，仍有一些具爭議的問題需要解決，包括以色列承諾結束戰爭、以軍撤離以及交換人質(以方須釋放被囚巴人)的細節等。

以哈近一年的談判持續陷入僵局，在於雙方對交換人質及停火本身的性質存在分歧。

哈瑪斯揚言戰爭不結束就不會釋放剩餘人質。以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)多次表明只致力於階段性的停火，但哈方要求以方全面撤軍及完全結束戰爭。

由於談判取得進展所達成的協議內容未見透露，若協議是按哈瑪斯要求達成，這將削弱內唐亞胡的執政聯盟，兩個極右派系威脅若作出太多讓步，他們將會退出政府。

仍被扣押的大約100名人質，他們的家人一直向內唐亞胡施壓，希望達成協議。