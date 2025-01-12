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加薩父親挖「2公尺深巨坑」當棲身所 防寒兼當防空洞

中央社／加薩走廊11日綜合外電報導
在遭戰爭蹂躪的加薩走廊中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah），一名巴勒斯坦父親歐白德（Tayseer Obaid）與他的家人一起坐在他挖出來，有180公分深的坑洞中休息，避寒躲雨。(路透)
在遭戰爭蹂躪的加薩走廊中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah），一名巴勒斯坦父親歐白德（Tayseer Obaid）與他的家人一起坐在他挖出來，有180公分深的坑洞中休息，避寒躲雨。(路透)

在遭戰爭蹂躪的加薩走廊中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah），氣溫持續下探、大雨嘩啦不停，一名巴勒斯坦父親別無他法，只能靠「挖坑」來讓家人過得稍微舒適一點。

中央社引述法新社報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩的戰爭迄今未歇，歐白德（Tayseer Obaid）在他一家棲身的地面挖了一個正方形、近兩公尺深的坑洞，並在洞口上方以木製三角結構加蓋防水布的方式來擋雨。

他說：「空間有限情況下，我有了透過挖坑來擴大空間的構想。」

「所以我挖了90公分，還不錯，我覺得空間有變大一點點。」

歐白德最後把洞挖到180公分深，並在坑洞底部鋪上睡墊。他說：「這還算舒服，勉勉強強。」

他在入口處放置好幾個用舊麵粉袋製成的沙包，以免這個棲身之所變得太過泥濘。他還在洞的一側以沙雕方式做出樓梯，方便上下。

而黏土的特性下，這個坑洞的土質軟到不需要電動工具就能開挖，但又堅固到不須靠外力來支撐。

這個地下居所也成了躲以色列空襲的簡陋防空洞，但歐白德擔心，空襲落點過近，洞口有可能坍塌。他說：「如果爆炸地點在我們四周，造成土石坍塌，這個棲身之地就會成了我們長眠的墳墓。」

以哈在加薩的戰爭迄今打了超過14個月，加薩240萬居民幾乎全數流離失所。

聯合國衛星運作應用計畫（UNOSAT）2024年9月時判定，以色列對哈瑪斯發動全面空襲下，66%的加薩建築因戰爭受損或全毀。

根據加薩衛生部門，戰爭爆發以來已有至少4萬6537名巴勒斯坦人命喪以色列軍事行動之中，其中多為平民。這項數據已獲聯合國認定為可靠。

另一方面，法新社根據以色列官方數據彙整的資料顯示，以哈戰爭導火線，也就是哈瑪斯2023年10月7日突襲以南的行動之中，以方有1208人喪生，其中多為平民，包括遭擄並喪生的人質。

加薩 以色列 巴勒斯坦

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