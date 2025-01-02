與內唐亞胡鬧不合 以色列前防長加蘭特辭國會議員

以色列總理尼坦雅胡去年11月曾開除時任國防部長加蘭特，加蘭特2日發表電視聲明，表示提交國會議員辭呈。(路透)

以色列 前國防部 長加蘭特過去曾率以軍攻打加薩走廊，但由於和以色列總理內唐亞胡在極端正統猶太 教男子徵兵等議題上意見相左，去年11月遭免職，他2日再宣布請辭國會議員。

中央社引述法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）去年11月以「信任危機」為由，開除時任國防部長加蘭特（Yoav Gallant），並稱兩人在多項議題上意見分歧。

加蘭特今天2日發表電視聲明指出：「我將向以色列國會（Knesset）議長提交我的辭呈」。幾分鐘後，他的辦公室便發布一張加蘭特正在提交辭呈的照片。

加蘭特說：「我在以色列國防軍（IDF）服務35年，在政府與議會工作10年…有時人們必須停下腳步，重新評估方向。」

但加蘭特矢言將續盡全力，「帶我們遭綁架的子女們回家」。

內唐亞胡和加蘭特在多項議題上看法分歧，特別是極端正統猶太教的男子是否免服兵役方面。

加蘭特一向大力倡導極端正統猶太教徒也應入伍，但內唐亞胡希望能持續豁免政策，以防破壞他執政聯盟中仰賴的宗教政黨支持。

加蘭特在2日的聲明中說：「我明白向（極端正統的）哈瑞迪教徒（Haredim）徵兵不僅僅是社會問題。它的的當務之急更是必要的安全與軍事需求。」

加蘭特指出：「因此，我主張對所有義務服役者進行公平徵召。正因我堅持優先考量以色列的利益與以色列國防軍需求，而被免除了國防部長職務。」

路透社報導，過去幾個月以來，加蘭特在加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的對戰中，與內唐亞胡多有意見分歧，並於去年11月遭內唐亞胡免除國防部長職務，但保留他民選議員資格。