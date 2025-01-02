與內唐亞胡鬧不合 以色列前防長加蘭特辭國會議員
以色列前國防部長加蘭特過去曾率以軍攻打加薩走廊，但由於和以色列總理內唐亞胡在極端正統猶太教男子徵兵等議題上意見相左，去年11月遭免職，他2日再宣布請辭國會議員。
中央社引述法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）去年11月以「信任危機」為由，開除時任國防部長加蘭特（Yoav Gallant），並稱兩人在多項議題上意見分歧。
加蘭特今天2日發表電視聲明指出：「我將向以色列國會（Knesset）議長提交我的辭呈」。幾分鐘後，他的辦公室便發布一張加蘭特正在提交辭呈的照片。
加蘭特說：「我在以色列國防軍（IDF）服務35年，在政府與議會工作10年…有時人們必須停下腳步，重新評估方向。」
但加蘭特矢言將續盡全力，「帶我們遭綁架的子女們回家」。
內唐亞胡和加蘭特在多項議題上看法分歧，特別是極端正統猶太教的男子是否免服兵役方面。
加蘭特一向大力倡導極端正統猶太教徒也應入伍，但內唐亞胡希望能持續豁免政策，以防破壞他執政聯盟中仰賴的宗教政黨支持。
加蘭特在2日的聲明中說：「我明白向（極端正統的）哈瑞迪教徒（Haredim）徵兵不僅僅是社會問題。它的的當務之急更是必要的安全與軍事需求。」
加蘭特指出：「因此，我主張對所有義務服役者進行公平徵召。正因我堅持優先考量以色列的利益與以色列國防軍需求，而被免除了國防部長職務。」
路透社報導，過去幾個月以來，加蘭特在加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的對戰中，與內唐亞胡多有意見分歧，並於去年11月遭內唐亞胡免除國防部長職務，但保留他民選議員資格。
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