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以色列深陷多重戰火 上半年外國投資卻逆勢增加

編譯中心╱綜合25日電
儘管以色列在加薩走廊、黎巴嫩、伊朗均爆戰火，今年上半的外國投資金額，卻較去年同期上升。(路透)
儘管以色列在加薩走廊、黎巴嫩、伊朗均爆戰火，今年上半的外國投資金額，卻較去年同期上升。(路透)

以色列身陷多重戰線，在加薩走廊、黎巴嫩、伊朗均爆戰火，但該國在今年上半的外國投資金額，仍較去年同期有所上升。此外，哈瑪斯和以色列25日互相指責對方阻撓停火協議談判，儘管雙方日前才表示談判已取得進展。

彭博資訊報導，根據以色列財政部24日公布的年度外國投資報告，1至6月的海外貿易交易額總計118億美元。相比之下，不計英特爾的150億美元一次性投資，2023上半年的海外貿易交易額只有73億美元。

以色列財政部首席經濟學家阿布朗松（Shmuel Abramzon）說，「今年數據顯示，外國對以色列的投資交易，呈現上行趨勢，期望安全與政治環境改善，能支持這個趨勢持續。」

不計英特爾的投資，以色列2023年整年度的海外貿易交易額為179億美元，寫該國2019年來最低，主因總理內唐亞胡試圖削弱最高法院權力所引起的動盪，以及該年10月7日哈瑪斯攻擊事件引發的以哈戰事。

中央社引述法新社報導，爆發已超過444天的加薩戰爭，以色列與哈瑪斯的換囚停火協議談判可能已再度談崩。哈瑪斯25日指控，以色列提出的「新條件」耽誤加薩走廊戰爭達成停火協議，不過哈瑪斯也承認，相關談判還在持續進行。以色列則反控哈瑪斯滿嘴謊言，是哈瑪斯阻撓停火協議談判。

以色列尚未就確保去年10月7日被擄人質獲釋方面，發表任何關於新停火條件的公開聲明。

在卡達、埃及和美國斡旋下，以色列與哈瑪斯近日在卡達首都杜哈（Doha）進行間接磋商，重新燃起雙方達成休戰協議的希望，儘管事實證明這十分困難。

哈瑪斯透過聲明表示：「停火及換俘談判持續於杜哈認真進行…但占領方（意指以色列）為撤軍、停火、換俘及流離失所民眾返鄉設置新條件，導致達成協議有所延誤。」哈瑪斯並未說明以色列提出什麼新條件。

內唐亞胡則透過聲明反駁：「哈瑪斯恐怖組織繼續說謊，背棄已經達成的協議，並繼續在談判中製造困難。」儘管如此，他表示以色列將持續努力，讓人質回家。

以色列總理辦公室表示，以色列談判人員經過過去一周的重要談判後，24日晚間從卡達返回以色列，就人質協議內容進行磋商。

以色列 哈瑪斯 投資

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