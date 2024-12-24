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以色列首認狙殺哈瑪斯領袖 發起「斬首行動」對葉門叛軍下手

中央社／耶路撒冷23日綜合外電報導
哈瑪斯前領導人哈尼雅。（路透）
哈瑪斯前領導人哈尼雅。（路透）

以色列國防部長卡茲23日首度坦承，當局7月在德黑蘭擊斃哈瑪斯前領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）；他同時警告，以軍也將針對葉門叛軍青年運動領袖發起「斬首行動」。

法新社報導，卡茲（Israel Katz）在國防部活動中表示：「我們將嚴厲打擊青年運動（Huthi）…並將他們的領袖斬首，就如同我們在德黑蘭、加薩走廊和黎巴嫩，對哈尼雅、辛瓦（Yahya Sinwar）和納斯拉勒（Hassan Nasrallah）所做的一樣。我們也將在（葉門）荷台達（Hodeidah）和（首都）沙那（Sanaa）展開同樣任務。」

這是他首度公開承認哈尼雅遇刺身亡一事是以色列所為。在此之前，以色列從未承認殺害哈尼雅，但伊朗和哈瑪斯（Hamas）都將哈尼雅之死歸咎於以色列。

一般認為，哈尼雅曾主導加薩停火協議談判。他於7月31日在德黑蘭的下榻處遭炸死。據報導，這顆炸彈早在2個月前就藏於哈尼雅下榻的客房，並待他入住時遙控引爆。

哈尼雅遇害前一天，曾出席伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮。

今年9月27日，以色列又在貝魯特（Beirut）擊斃真主黨（Hezbollah）領導人納斯拉勒；10月16日，哈尼雅的繼任者辛瓦在加薩遇害。

以國官員表示，辛瓦策劃了去年10月7日哈瑪斯對以色列的跨境突襲，並引發加薩走廊戰火。

以色列 加薩 哈瑪斯

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