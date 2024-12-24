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呼叫器炸彈案 以色列特工揭祕：10年前就布局

編譯中心╱綜合23日電
今年9月分在黎巴嫩發生的呼叫器、對講機爆炸，一名以色列特工說，這是摩薩德10年前就展開的布局。(美聯社)
今年9月分在黎巴嫩發生的呼叫器、對講機爆炸，一名以色列特工說，這是摩薩德10年前就展開的布局。(美聯社)

針對今年9月發生的真主黨通訊設備連環爆事件，近日退休的2名資深以色列情報人員接受美國媒體專訪，分享這項進行多年祕密行動的新細節。

美聯社報導，這2名前情報人員在22日晚播出的美國CBS節目「60分鐘」中接受訪問。為免身分曝光，他們戴上頭套，聲音也經過變聲處理。

化名為「麥可」（Michael）的前情報人員透露，在對講機裝內部裝設炸藥的行動始於10年前，真主黨一直沒有發現這些對講機是來自敵人以色列，直到今年9月，呼叫器連環爆的隔天，這些對講機才陸續被引爆。

另一位化名「嘉布瑞爾」（Gabriel）的退休情報人員指出，以國情報機構摩薩德發現真主黨向一家台灣企業訂購呼叫器後，呼叫器炸彈計畫的第二階段才於2022年啟動。

這些呼叫器的外殼需要稍微加大，以容納內藏的炸藥。為找出適當的炸藥量，以確保爆炸只會傷害真主黨戰士，而不影響近距離的其他人，以色列方面還利用假人進行多次測試。摩薩德還測試多種鈴聲，以尋找一種聽起來具急迫性、讓人會迅速從口袋拿出呼叫器的鈴聲。

嘉布瑞爾提到，他們花了兩周時間說服真主黨改用這種體積較大的呼叫器，其手段包括在YouTube投放假廣告，宣傳這種設備防塵、防水、電池壽命較長等優點。

嘉布瑞爾說：「他們（真主黨）向我們買東西的時候，完全不知道自己在向摩薩德買東西。我們創造了『楚門的世界』，一切都是我們在幕後操控。」截至今年9月，已有5000台呼叫器被分配到真主黨戰士的口袋裡。

以色列於9月17日發動呼叫器攻擊。嘉布瑞爾指出，這次行動的目標與其說是要殺死真主黨戰士，不如說是要「傳達訊息」。

他說：「如果有人（因呼叫器爆炸而）死掉，那就是死掉了。但如果有人受傷，就得送他們去醫院、照顧他們，這需要投入大量金錢和精力。之後，這些失去雙手或雙眼的人就會成為黎巴嫩活生生的證明，告訴其他人，『不要惹以色列』。」

「他們將成為以色列在中東立威的有力證據。」

真主黨 以色列 退休

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